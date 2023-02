Hijab Wellness Day, Ajak Hijabers Peduli Kesehatan Fisik dan Mental

(Kegiatan Wardah Hijab Wellness Day di Gelora Bung Karno, Sabtu (11/2). Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Setiap tanggal 1 Februari diperingati sebagai World Hijab Day sebagai bentuk penghargaan bagi jutaan wanita Muslim yang memilih untuk mengenakan hijab dan menjalani hidup dengan penuh kebermanfaatan.Dalam rangka memperingati World Hijab Day, Wardah mengajak para hijabers untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka melalui kegiatan Hijab Wellness Day. Sebanyak 400 peserta mengikuti kegiatan olahraga dari Wardah yang diselenggarakan selama 2 (dua) hari di Jakarta dan Bandung.Hijab Wellness Day hari pertama diselenggarakan di Gelora Bung Karno, Jakarta, pada tanggal 11 Februari 2023 dengan 2 (dua) sesi olahraga yang berbeda, sesi pertama adalah sesi Zumba bersama Sana Studio dan sesi kedua adalah sesi Coremotion Dance bersama Celebrity Fitness.Selain itu, terdapat kegiatan pengumpulan sampah packaging bersama Lyfe with Less dan doorprize hadiah menarik. Acara ini juga turut dimeriahkan oleh Brand Ambassador Wardah, yaitu Dhini Aminarti.Sementara, Hijab Wellness Day hari kedua dilaksanakan di Nara Park, Bandung pada tanggal 12 Februari 2023 dengan 1 (satu) sesi olahraga, yaitu sesi Zumba bersama SFitness dan fun activity bersama influencer Bandung.Nuri Handayani, Brand Manager Wardah Personal Care mengatakan Wardah mengadakan kegiatan Hijab Wellness Day sebagai bagian dari kampanye #WardahforWorldHijabDay dengan tujuan untuk mengajak para perempuan berhijab untuk refreshing sejenak melalui kegiatan-kegiatan positif yaitu berolahraga yang dapat membuat mereka lebih sehat dan happy."Pada kegiatan ini, Wardah juga memperkenalkan Wardah Shampoo yang telah #HijabersApproved sebagai solusi bagi permasalahan rambut wanita berhijab. Harapannya, para perempuan dapat lebih sadar akan pentingnya menjaga kesehatan baik dari luar maupun dalam, terutama dalam menjaga kesehatan rambut yang tertutup hijab," ungkap Nuri.Menjadi The Real Hijab Expert, Wardah Shampoo hadir dalam empat varian yaitu Anti Dandruff, Hair Fall Treatment, Nutri Shine, dan Daily Fresh untuk memenuhi kebutuhan perawatan rambut dan kulit kepala perempuan berhijab.Nuri menjelaskan Wardah Shampoo Hijab Expert kini diperkaya dengan ScalpCare Technology™ yang dikembangkan oleh hair experts lokal dan global untuk menjaga kesehatan kulit kepala tertutup hijab supaya terhindar dari rambut rontok, ketombe, lepek, gatal, hingga bau apek."Diperkaya dengan Amino Micellar Cleansing, Wardah Shampoo membantu bersihkan minyak dan kotoran secara lembut tanpa efek negatif dari SLS, serta kandungan Nourishing Natural Extract untuk menutrisi kulit kepala (scalp barrier) dan batang rambut supaya lebih kuat dan tidak mudah rontok," tambahnya.Dengan new formula, Wardah Shampoo dirancang khusus untuk menjaga kesehatan rambut dan kulit kepala perempuan berhijab. "Dengan produk ini, wanita berhijab dapat mengurangi rambut rontok dalam 14 hari dan memiliki rambut sehat bebas masalah," tutup Nuri.