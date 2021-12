Rayakan Akhir Tahun, Johnson & Johnson Indonesia Apresiasi Dukungan Media Secara Virtual

(Sawan Malik saat menyampaikan apresiasinya kepada media secara virtual. Foto: Dok. Johnson & Johnson)

(yyy)

Mendekati penghujung tahun, PT Johnson & Johnson Indonesia kembali menggelar acara tahunan media gathering sebagai bentuk apresiasi perusahaan atas dukungan media di sepanjang tahun 2021. Media gathering virtual yang mengusung tema 'Celebrate the Ending and the New Beginning' bertujuan untuk memperkuat hubungan perusahaan dengan mitra media, serta menyambut tahun baru dengan harapan dan optimisme.Presiden Direktur PT Johnson & Johnson Indonesia, Sawan Malik mengungkapkan rasa terima kasihnya. “Di saat Anda semua merenungkan dan mengingat semua hal yang telah dicapai pada tahun ini, izinkan kami menjadi orang pertama yang berterima kasih atas kontribusi penting yang telah Anda lakukan. TERIMA KASIH. Liputan yang Anda buat telah memberikan pengenalan yang baik kepada publik tentang komitmen Johnson & Johnson kepada masyarakat Indonesia. Terima kasih atas dukungan Anda yang tanpa henti di tahun ini, terutama selama pandemi ini dan juga terima kasih atas dukungan Anda di tahun-tahun sebelumnya," tutur Sawan.Di sisi lain Johnson & Johnson terus berkomitmen untuk mendukung perempuan agar berhasil di tempat kerja. Pada tahun 2021 PT Johnson & Johnson Indonesia bekerja sama dengan Prestasi Junior Indonesia (PJI).Selanjutnya, perusahaan ini juga telah mengambil langkah-langkah untuk memastikan adopsi dan perbaikan lingkungan kerja yang cepat, baik secara fisik maupun mental, serta mendorong mereka untuk beradaptasi dan mengadopsi situasi normal baru.Ini menekankan kredo perusahaan yaitu menjadi Employer of Choice. Johnson & Johnson juga berkomitmen penuh terhadap keberlanjutan, perusahaan selalu mencari cara untuk memberikan dampak positif terbesar pada kesehatan planet.“Terima kasih telah hadir bersama kami untuk merayakan pencapaian di tahun 2021. Kamiberharap Anda semua menikmati pertemuan dan acara apresiasi pada hari ini. Pandemi atautidak, kami akan tetap melanjutkan komitmen kami untuk tahun mendatang,” kata DevyYheanne, Country Leader of Communications & Public Affairs PT Johnson & Johnson Indonesia.