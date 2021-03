Stand Up Lawan Pelecehan Seksual di Ruang Publik

(Website pelatihan metode 5D yang mudah untuk intervensi insiden pelecehan seksual di ruang publik. Foto: Dok. Istimewa)

(Para pembicara saat peluncuran kampanye Stand Up Against Street Harassment di Indonesia secara virtual pada 8 Maret 2021. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Pelecehan seksual di ruang publik merupakan isu yang mengkhawatirkan di Indonesia. Seringkali ketika kita menjadi saksi insiden pelecehan seksual di ruang publik, kita berpikir bahwa kita tidak dapat membantu.Mulai dari takut, bingung, hingga tidak tahu harus bertindak seperti apa. Padahal, ada banyak hal yang bisa dilakukan saat kita menjadi saksi atau korban pelecehan seksual.L'Oréal Paris bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan Hollaback! Jakarta, meluncurkan kampanye Stand Up Against Street Harrasement, yaitu pelatihan global intervensi pelecehan seksual di ruang publik di Indonesia. Program ini dirancang khusus untuk memberdayakan perempuan sekaligus mendukung saksi insiden untuk membantu korban dan mengintervensi pelaku dengan cara yang aman.Maria Adina, Brand General Manager L'Oréal Paris Indonesia, mengatakan Stand Up merupakan program global yang menargetkan untuk melatih 1 juta orang pada tahun 2021. Di Indonesia sendiri, L’Oréal Paris mengajak seluruh lapisan masyarakat, termasuk 100 persen karyawan L’Oréal Indonesia mulai dari dewan direksi, manager, staf, hingga pegawai kontrak seperti Beauty Advisor dan Trainers."Tahun ini, kami menargetkan untuk melatih 100.000 orang Indonesia melalui modul pelatihan mandiri yang tersedia di situs web kami serta serangkaian pelatihan yang difasilitasi oleh Hollaback! Jakarta dan didukung oleh komunitas, jurnalis, publik figure, aktivis dan influencer,” ujar Maria saat peluncuran kampanye Stand Up Against Street Harassment di Indonesia secara virtual pada 8 Maret 2021.Anindya Restuviani, Site Leader dan Co-Director of Hollaback! Jakarta mengungkapkan seringkali ketika kita menjadi saksi insiden pelecehan seksual di ruang publik, kita berpikir bahwa kita tidak dapat membantu. Untuk persepsi seperti inilah Training 5D hadir sebagai solusi, sebuah metode intervensi yang telah diakui oleh sejumlah ahli sebagai solusi aman, praktis dan efektif untuk diimplementasikan baik bagi saksi maupun korban pelecehan seksual."Bersama-sama kita berlatih untuk mengambil Tindakan, Dialihkan, Dilaporkan, Dokumentasikan, Ditegur, dan Ditenangkan untuk membantu korban seketika, sehingga merasa aman di ruang publik. Sejak tahun 2016, Hollaback! Jakarta telah menjalankan tugasnya dalam melawan tindakan diskriminasi terhadap perempuan. Kami sangat mengapresiasi L’Oréal Paris yang telah mendukung misi utama kami dimana bersama-sama kita dapat memberdayakan masyarakat untuk bertindak, bagi dirinya dan orang lain, saat ini dan di masa mendatang,” paparnya.Guna mendukung misi ini, L'Oréal Paris Indonesia mengajak aktris Cinta Laura yang juga terpilih sebagai Duta Anti-Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak sebagai Spokesperson."Saya percaya setiap individu sangatlah berharga, dan kita berhak untuk merasa aman dan nyaman untuk menjalani hidup kita dan mencapai impian kita. Bersama-sama kita bisa mengakhiri isu ini, dan membuat perempuan Indonesia merasa aman di tempat umum. Itu sebabnya, saya bangga bisa menjadi Spokeperson L’Oréal Paris dan menggunakan suara saya untuk memberikan inspirasi melalui edukasi dan mengajak semua orang mengikuti pelatihan ini, karena saat yang lain diam saja, #WeStandUp!" pungkas Cinta.Teman Gaya, yuk bergabung dalam gerakan #WeStandUp dengan mengambil pelatihannya di: www.standup-indonesia.com/training