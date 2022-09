Dog Does Disco 'Returns,' Acara Anjing Terbesar Kembali Diselenggarakan

(ROS)

Masih dalam rangkaian Lively 13 Years Of Extraordinary, untuk memeriahkan hari jadi Central Park yang ke-13, Central Park kembali menyelenggarakan Dog Does Disco (DDD) ‘Returns’.Sempat hiatus selama dua tahun akibat pandemi, kali ini Central Park Mall bersama dengan Mirica Entertainment dan Alkimia menghadirkan kembali acara Dog Does Disco, acara anjing terbesar dan yang paling ditunggu-tunggu."Perayaan anniversary bulan September 2022 ini sangat spesial karena kami kembali menyelenggarakan acara Dog Does Disco yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat bertema Dog Does Disco ‘Returns’ dengan suasana Back to 80’s dengan konsep lebih spektakuler dibandingkan tahun–tahun sebelumnya. Seluruh respons dari para komunitas, pecinta anjing hingga pengunjung setia Central Park terus positif sehingga membuat kami semakin yakin untuk mengadakannya kembali pada September ini," kata Asst. Marcomm & Relations General Manager Central Park Mall Silviyanti Dwi Aryati.Telah diselenggarakan pada 16-18 September 2022, Dog Does Disco menjadi acara yang ditunggu- tunggu dan menarik perhatian masyarakat. Terbukti dengan diraihnya penghargaan acara Dog Does Disco sebagai Best Of The Best Tactical Activation dari Indonesia MostExperimental Brand Activation Award 2018, dan penghargaan bagi Central Park Mall sebagai Mall Pertama yang Ramah terhadap Anjing dari Anugerah Kota Golden 2019."Kami ingin kegiatan ini tetap menjadi momentum spektakuler yang terus memberikan feedback positif,” ujar Silviyanti.Dog Does Disco ‘Returns’ menampilkan beragam kegiatan, yaitu Dog Walk Fashion Show, Dog Eating Competition, Dog Fun Race Competition, Dog Does Cook, Dog Workshop, DDD Pop Up Market, Animal Communicator & Animal Clinic by drh. Rajanti, DDD Shelters Awarding, Dog Does Disco Icons , Meet & Greet with Bimo Aryo & Snowa, Snowee & Snowee Junior, Ryan, Sharena Delon & Dog, “Love for Dogs” dari UIC College hingga kompetisi-kompetisi yang melengkapi keseruan antara pemilik dan binatang kesayangannya. Ada juga special performance dari RAN, Videostarr, Como Casa & FD (Kaskara Hasibuan & Fattah Diah), dan Lucy In The Sky Takes Over (Barry).Acara DDD tahun ini dipandu oleh Amanda & Janna Soekasah, DRWE dan Nisa Muluk dengan sejumlah selebriti pecinta anjing yang menjadi hosts seperti Wulan Guritno, Shalom Razade, Nicole Patricia, Jerome Kurnia dan lainnya untuk meramaikan acara DDD tahun ini. Dengan berbelanja minimal sebesar Rp 100ribu di seluruh tenant Central Park Mall, para pengunjung dapat menukarkan dengan satu tiket masuk dengan dua anjing peliharaan, dan ikut meramaikan serta menyaksikan acara Dog Does Disco Returns.Dog Does Disco juga berkolaborasi dengan OPPO Indonesia melalui OPPO Reno8 Series, the Portrait Expert, untuk mengabadikan momen bersama anjing peliharaan kesayangan.Pemenang Dog fashion show – It’s a Dogwalk Not a Catwalk mendapatkan 1 unit handphone dari Oppo dan para pengunjung dapat berfoto dengan hewan kesayangan di photo booth yang tersedia dan diunggah di media sosial dengan mention @OPPOIndonesia @DogDoesDisco @centralparkmall dan menambahkan hastag #ShotonOPPO #OPPOPetography #OPPOxDogDoesDisco.