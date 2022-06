Mulai Sering Beraktivitas, Selebgram Pamela Aigan Makin Rutin Perawatan

(ELG)

Setiap perempuan pasti mengimpikan punya kulit yang cerah . Namun, bagi selebgram Pamela Aigan, tampak cerah saja tidak cukup. Dia juga ingin punya kulit yang sehat, lembap dan kenyal agar terlihat semakin cantik Seiringnya mulai diberlakukannya PPKM Level 1, masyarakat sudah kembali banyak beraktivitas di luar rumah. Hal itu membuat mereka terpapar polusi sehingga kulit menjadi kusam, kering, dan kemerahan. Untuk mencegah hal itu, Pamela semakin rajin melakukan perawatan diri.Agar mendapat hasil maksimal, model kelahiran Medan, 18 Mei 1997 ini menjajal perawatan kulit terbaru dari Herborist, Juice for Skin. Perawatan yang sudah teruji secara klinis itu bisa mendapat hasil maksimal dalam waktu 21 hari."Tiga langkah mudah perawatan dasar dari ini dapat menjadi cara untuk mendapatkan kulit glowing dan juicy yang sehat, lembap, dan plumpy idaman para Gen-Z dan milenial," kata Pamela Aigan di Jakarta.Menurut Brand Manager Herborist, Septyana Nataya, produknya mengandung produk perawatan aman di kulit. Kandungan Hyaluronic Acid di dalamnya berfungsi untuk melembabkan kulit."Ini diformulasikan khusus antara bahan natural buah dan sayur. Tidak hanya itu, juga ada bahan aktif Hyaluronic Acid, vitamin E, dan nutricolagen. Sedangkan vitamin E untuk membantu agar kulit lebih ternutrisi dan kandungan nutricolagen bermanfaat untuk peremajaan kulit agar lebih kenyal," kata Septyana Nataya.Rangkaian perawatan kulit Juice for Skin tersebut terdiri dari tiga jenis produk, yakni body serum, lulur badan, dan face scrub. Masing-masing jenis produk tersedia dalam varian raberry dan tomat, jeruk dan wortel, serta apel dan brokoli. Pamela merasa cocok dengan Juice For Skin karena bisa membuatnya semakin segar."Aku suka banget sama semuanya ya, body serumnya, exfoliating gel scrub, dan face scrub karena emang setelah pakai rutin ya, kulit aku berasa lebih sehat, lebih lembap dan plumpy juga," ucap Pamela.