Secangkir blueberry

Sesendok teh bubuk matcha

1/4 buah alpukat

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

3/4 cangkir kangkung atau bayam

3/4 cangkir susu tanpa lemak atau almond

1/2 cangkir yogurt Yunani

Tanda-tanda penuaan merupakan fakta kehidupan yang tak bisa dihindarkan. Tapi untungnya kamu bisa menunda proses tersebut dengan menyesuaikan pola makan. Ternyata, ada bahan smoothie khusus yang bisa dikonsumsi untuk membantu memperlambat penuaan."Nutrisi, antioksidan, dan senyawa lain dalam makanan berperan dalam memperlambat penuaan dengan membantu mempertahankan pembelahan sel yang tepat dan membantu menjaga agar untaian DNA tidak terfragmentasi," jelas Heidi Moretti, RD, ahli diet terdaftar dan penasihat nutrisi residen di Sovereign Laboratories.Tentunya diharapkan apa yang kamu masukkan ke dalam blender di mana terdapat kombinasi buah tertentu dari bahan anti-penuaan, dapat memperpanjang umur sekaligus memberi penampilan muda yang patut ditiru. Berikut adalah bahan smoothie terbaik untuk memperlambat penuaan, dan apa yang perlu diketahui tentang manfaat dari setiap makanan yang disertakan, di antaranya:Blueberry diketahui mengandung salah satu tingkat antioksidan tertinggi dari buah apa pun. Menurut Morgyn Clair, MS, RDN, di Fit Healthy Momma, antioksidan membantu melawan tanda-tanda penuaan dengan melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Tidak hanya itu, Reda Elmardi, RD, ahli diet terdaftar dan pemilik The Gym Goat, juga mencatat bahwa antioksidan dan vitamin lain dalam buah beri ini mendukung kesehatan mata dan otak seiring bertambahnya usia.Sementara, Jeanette Kimszal, RDN, ahli gizi terdaftar dari Root Nutrition & Education mengatakan blueberry juga mengandung senyawa khusus seperti phytochemical dan anthocyanin yang dapat melindungi dari penyakit jantung, kematian, penurunan kognitif, membantu mengatur gula darah dan tekanan darah."Teh hijau kaya polifenol, antioksidan yang dikenal untuk mengurangi peradangan dan menurunkan risiko penyakit kronis dan kanker," imbuh Ronald Smith, RD, ahli diet terdaftar di EatDrinkBinge.Seperti dilansir dari Eat This, Not That! teh hijau juga mengandung L-theanine, asam amino yang meningkatkan gelombang alfa otak untuk meningkatkan kemampuan belajar dan fokus. Satu studi tahun 2003 di The Journal of Chromatography A menemukan bahwa matcha mengandung hingga 137 kali lebih banyak EGCG, senyawa tanaman yang ditemukan dalam teh hijau dan matcha yang dikenal memiliki sifat pelindung jantung dan anti-inflamasi, daripada secangkir teh hijau biasa.Alpukat adalah makanan lezat sumber asam lemak omega-3, yang terbukti dapat mengurangi peradangan di seluruh tubuh, sekaligus meningkatkan fungsi otak, kesehatan mata, dan kesehatan jantung. Alpukat juga mengurangi peradangan penting seiring bertambahnya usia karena menurunkan risiko radang sendi, penyakit jantung, dan kondisi peradangan lainnya.Bersamaan dengan omega-3, alpukat juga tinggi vitamin E, di mana membantu memperbaiki tekstur kulit dengan membuatnya tetap lembut dan kenyal. Sebuah sebuah studi tahun 2022 yang diterbitkan dalam Journal of Cosmetic Dermatology menemukan bahwa konsumsi alpukat meningkatkan elastisitas dan kekencangan kulit pada wanita.Karena sayuran berdaun hijau seperti kangkung dan bayam kaya serat, mereka akan membantu kita merasa kenyang lebih lama. Mereka juga penuh dengan vitamin dan mineral penting yang dibutuhkan tubuh untuk berfungsi dengan baik dan memperlambat proses penuaan.Satu studi yang dipublikasikan di Neurologi menunjukkan bahwa sayuran hijau dapat membantu mencegah penurunan kognitif. Dalam studi tersebut, para peserta yang memiliki asupan tertinggi, 1,3 porsi per hari memiliki tingkat penurunan kognitif yang lebih lambat yang sebanding dengan usia 11 tahun lebih muda.Setiap smoothie membutuhkan cairan di dasarnya untuk mencapai konsistensi yang tepat. RD merekomendasikan untuk menggunakan susu tanpa lemak atau jika tidak toleran laktosa atau vegan, susu nabati yang diperkaya, seperti kedelai atau almond.Aspek terpenting dari bahan dasar susu ini adalah mengandung vitamin D dan kalsium penguat tulang. Ingat, kehilangan kepadatan tulang dapat membuat tulang lebih rentan rapuh dan patah. Jika gejala seperti itu terus memburuk, bisa menjadi osteoporosis.Menambahkan sesendok yogurt ke dalam smoothie akan menghasilkan konsistensi yang lebih kental dan kaya. Tapi itu bukan satu-satunya alasan untuk mempertimbangkannya. Para ahli menyarankan untuk menambahkan yogurt Yunani ke dalam smoothie, terutama karena mengandung probiotik. Menurut Moretti, probiotik ini tidak hanya meningkatkan kesehatan usus dan kulit, tetapi juga meredam senyawa peradangan yang mempercepat penuaan.