Jelang Hari Raya, Ini 3 Produk yang Bikin Wajahmu Jadi Glowing

Menurut Data Google Winning Ramadan with Digital 2022, tren pencarian untuk persiapan hari raya telah dimulai jauh sejak awal Ramadan. Mulai dari pakaian, make up, perawatan rambut, dan keperluan rumah meningkat sejak minggu pertama Ramadan.Kebanyakan wanita mulai mempersiapkan hari raya dengan mencari produk-produk pilihan untuk tampil prima bersama dengan keluarga. Bekerjasama dengan Shopee, brand ternama L’Oréal Paris, Garnier, dan Maybelline New York menawarkan ragam perawatan wajah dan make up dengan tren yang disesuaikan dengan kebutuhan konsumen Indonesia melalui Shopee Super Brand Day “Bercahaya Jelang Hari Raya” dari 5-7 April 2022.Melihat pandemi telah mengubah tren kecantikan di Indonesia. Sekarang perempuan ingin memiliki kulit cerah dan sehat dengan make up yang tahan lama dan transferproof sehingga tidak luntur ke masker.Memahami kebutuhan konsumen akan skin goal dan make up yang mereka inginkan, Amit Tripathi, E-Commerce Director, L'Oréal Indonesia menyebutkan tiga produk yang dapat menunjang penampilan khususnya kecantikan wajah jelang Hari Raya, di antaranya:Garnier, brand kecantikan yang berkomitmen pada keberlanjutan menawarkan inovasi Booster Serum untuk aksi cepat cerahkan noda hitam dengan kandungan 30 kali vitamin C. Tekstur serumnya yang ringan dan fresh mudah meresap ke lapisan kulit untuk aksi cepat cerahkan noda hitam dan samarkan bekas jerawat untuk tampil percaya diri di hari raya. DSementara, Bright Complete Vitamin C Ampoule Serum dengan kombinasi bahan dermatologis yakni 3 persen vitamin C dan Niacinamide berkonsentrasi tinggi yang telah terbukti dan teruji klinis dapat menyamarkan hiperpigmentasi dalam enam hari.Jangan sampai noda hitam mengganggumu di hari raya. Dengan inovasi produk terbaru dari L’Oréal Paris yang terinspirasi dari prosedur peeling, formula L’Oréal Paris Glycolic Bright Instant Glowing Serum mengandung kombinasi optimal. Memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dari 1 persen, serum ini mampu mempercepat pengelupasan sel kulit mati dan pembaruan sel. Serta, Symwhite dan Niacinamide yang berperan untuk menekan produksi melanin/pigmen warna di dalam kulit lainnya serta dapat membantu menyamarkanhingga -57 persen noda hitam dalam empat minggu dan memberikan efek instant glowing.Siapa yang tak kenal dengan Maybelline Superstay Matte Ink. Lip cream unggulan dari Maybelline New York ini terbukti transferproof, jadi tidak perlu khawatir menempel di masker atau sedotan saat berbuka puasa. Tahan hingga 16 jam tanpa perlu touch up walaupun dipakai untuk makan saat hari raya.Selain itu, untuk menjaga kelembapan bibir selama berpuasa, kamu bisa menggunakan pilihan Maybelline Cushion Matte Lip Cream yang mengandung vitamin E dengan formula ringan seperti lip tint dan whipped pigmentnya yang lembut, membuat bibir terasa empuk seperti cushion.