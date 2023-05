Aneka Foundation Ini Kreasikan Tampilan Kulit Wajah yang Mulus

1. It’s me face primer

Penggunaan make up yang tepat, memang dapat membantu membuat penampilan seorang wanita menjadi lebih cantik , menarik, menawan dan good looking. Tampilan make up pun bermacam-macam, mulai dari make up nyentrik, smokey eyes, natural look, Korean look, bahkan ada make up no make up look.Dan make up ini jadi salah satu hal yang melekat pada diri seorang wanita. Keberagamaan make up inilah yang kemudian dijawab oleh brand make up asal New York yang sudah ada di Indonesia sejak 2017, Absolute New York.Dengan mengusung konsep “Absolute Individual Beauty”, produk ini memberikan kecantikan sesuai dengan kebutuhan karakter setiap orang, Absolute New York dibuat dengan inspirasi kreativitas dan keberagaman yang dapat digunakan oleh segala kalangan dan usia.Di tahun 2023 ini, Absolute New York secara resmi merilis varian produk foundation terbarunya, yaitu Flawless Face Foundation Primer, Full Cover Liquid Matte Foundation, 2 in 1 Foundation + Concealer dan HD Flawless Powder Foundation.Tidak hanya berfungsi sebagai make up yang selalu mengikut tren make up dunia, seluruh produk Absolute New York juga sangat aman digunakan karena tidak mengandung bahan dari turunan hewan.Selain itu bebas paraben yaitu salah satu jenis pengawet yang terbukti secara klinis dapat menyebabkan kanker untuk pemakaian jangka panjang, bebas gluten yaitu senyawa protein yang bagi penderita penyakit celiac dapat menyebabkan alergi saat digunakan.Dan fragrance free yaitu bebas aroma buatan yang dapat menimbulkan iritasi dan alergi serta bebas phthalates yaitu zat kimia yang biasa digunakan untuk membuat bahan plastik lunak.Absolute Babes, sebutan bagi Komunitas wanita Absolute New York berusia 20-35 tahun dan memiliki kepribadian yang modern lifestyle, young and stylish, active and dynamic serta digitally aware cosmetics. Sudah penasaran dengan detail produk baru dari Absolute New York? Simak ulasannya berikut ini ya!Primer berfungsi untuk menghaluskan permukaan kulit dan menyiapkan kulit agar make up terlihat halus. Memiliki formula silicone base dengan cara kerjanya meratakan permukaan kulit agar kulit terasa halus.Foundation Primer dari Absolute New York ini tersedia dalam tiga variasi, yaitu Mattify Me untuk hasil yang matte dan bebas kilap, Hydrate Me untuk melembapkan dan menyegarkan, dan Poreless me untuk menghaluskan tekstur kulit. Dibanderol dengan harga Rp235 ribu, produk ini dikemas dalam ukuran 30 ml.Liquid Foundation dari Absolute New York menghasilkan Matte dan Cover yang sangat baik. Memiliki karakter Full Coverage & Flawless, High Pigmented, Natural Matte Finish, Waterbase Formula, Transferproof dan Oil Free, formula ini sangat ringan diaplikasikan di kulit.Tidak membuat kulit menjadi kaku dan tetap bisa ‘bernapas’, cepat meresap dan tahan hingga 12 jam. Didesain dengan ujung botol yang kecil agar tidak berantakan dan mudah saat pengaplikasian, produk ini dibanderol dengan harga Rp230 ribu untuk 30 ml.Foundation ini merupakan perpaduan antara foundation and concealer dalam satu kemasan. Memiliki karakter waterbase formula, airbrush finishing, transferproof dan buildable coverage, yaitu daya tutup dapat diciptakan selapis demi selapis tanpa terlihat tebal.Foundation ini berbentuk aplikator besar (doefoot XL) sehingga dapat untuk mempercepat pengaplikasian dan dibanderol dengan harga Rp245 ribu.Selain itu, produk foundation ini juga mengandung argan oil yang sangat baik sekali untuk meningkatkan retensi air untuk hidrasi jangka panjang, melindungi dari stresor lingkungan (UV, polusi, racun) untuk mencegah penuaan kulit dan menyeimbangkan produksi minyak (sebum) yang baik untuk meminimalkan jerawat.Sun flower oil untuk melindungi kulit dari bakteri untuk meminimalisir timbulnya jerawat, niacinamide (vitamin B3) yang berfungsi untuk memperbaiki tekstur kulit agar lebih halus dan meretensi air untuk hidrasi yang tahan lama serta benzoic acid, untuk melembapkan dan melawan penuaan dini dan menenangkan dan memperbaiki tekstur kulit.Powder foundation adalah foundation berbentuk padat yang memiliki daya coverage yang baik dan terlihat flawless (menutup tanpa cela).Kombinasi antara emollients dan pigment membuat formulanya mudah menempel dan membaur serta menghasilkan finishing yang natural matte, dapat menyamarkan pori-pori dan garis halus dan buildable coverage, yang walaupun diaplikasikan berlapis-lapis tidak terlihat tebal. Temukan produk yang paling kamu sukai di berbagai toko offline dan e-commerce. And happy make up ya! Kamu juga bisa menyontek ide make up di bawah ini lho.