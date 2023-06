5 Kesalahan yang Harus Kamu Hindari Saat Menggunakan Make Up

(Melansir riset terbitan Journal of Cosmetic Dermatology, makeup yang tidak langsung segera dibersihkan ternyata mampu menyumbat pori-pori. Pori-pori yang tersumbat bisa memicu komedo dan pertumbuhan bakteri. Tak heran, jerawat pun timbul. Foto: Ilustrasi/Dok. Unsplash.com)

1. Tidur dengan make up belum dihapus

2. Menggunakan tangan kotor untuk merias wajah

3. Menggunakan produk kedaluwarsa

4. Berbagi produk make up dan tidak mencuci dengan benar

5. Tidak membiarkan wajah tanpa riasan

(TIN)

Ladies, kamu pasti setuju kulit wajah memiliki masalah bisa membuat tidak percaya diri. Salah satunya adalah jerawat. Bahkan, ditutupi dengan make up pun masih bisa terlihat.Berbicara jerawat, masalah kulit wajah ini datang dari makan makanan berlemak, paparan polusi, dan perubahan kadar hormon. Namun, ternyata kesalahan make up juga bisa berkontribusi pada lingkaran setan jerawat.Make up sudah seharusnya membuat kita lebih percaya diri, bukan sebaliknya. Namun, menggunakan make up dengan salah, akan membuat masalah baru di kulit wajah. Harusnya menjadi percaya diri, justru tidak ingin menampakkan diri.Jangan khawatir! Kamu bisa mengetahui apa saja kesalahan-kesalahan yang harus dihindari saat menggunakan make up. Sehingga, kamu akan terhindar dari masalah kulit ini, antara lain:Pulang dari luar ruangan, make up masih menempel di wajah. Kamu harus cepat-cepat membersihkannya sampai bersih. Karena membersihkan make up tidak bersih, akan membawa masalah pada kulit. Terutama jika tidur dengan riasan, hindari deh!Penggunaan tangan kadang-kadang memang membantu untuk menggunakan make up. Namun, pastikan tangan kamu bersih, ya! Tangan yang kotor akan membawa bakteri masuk melalui pori-pori. Hal itu akan membuat masalah pada kulit wajah.Produk make up yang memiliki tanggal kedaluwarsa, terkadang hilang begitu saja tulisannya. Kamu harus selalu perhatikan tanggal kedaluwarsa. Tips untuk kamu, bisa untuk mencatat tanggal kedaluwarsa produk.Apakah kamu juga berbagi kuas makeup dan spons dengan orang lain dan tidak sering mencucinya? Salah satu kesalahan kosmetik terbesar yang dapat menyebabkan jerawat adalah yang satu ini.Menggunakan alat atau produk orang lain membuat kamu terpapar minyak dan kumannya, yang bisa berbahaya bagi kulit. Hal ini pada akhirnya dapat menyebabkan jerawat muncul. Kamu sebaiknya tidak berbagi produk atau alat make up. Pun, sebaiknya dibilas bersih sesudah menggunakannya.Sering menggunakan riasan membuat kulit tidak menerima cukup udara untuk bernapas. Seperti halnya memakai terlalu banyak dapat menyebabkan atau memperparah jerawat. Sebaiknya untuk membiarkan wajah tanpa riasan seminggu sekali, ya!