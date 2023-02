Tutorial make up ngantor

1. Base make up

2. Concealer

3. Set seluruh base make up menggunakan bedak

4. Rapikan alis

5. Riasan mata

6. Eyeliner dan mascara

7. Blush on

8. Bronzer dan highlighter

9. Lipstick

Terkadang, kita merasa kesulitan untuk menyesuaikan penampilan dalam bekerja. Dalam menata rambut ke kantor kamu bisa menggerainya, mengikatnya menjadi ekor kuda, atau menyanggulnya jika banyak waktu. Namun, sangat berbeda dengan riasan Sebagian besar wanita pekerja sering kebingungan tentang produk mana yang harus dan tidak boleh mereka gunakan saat bersiap-siap, apalagi dalam keadaan new normal. Jika kamu hanya memoleskan sedikit kosmetik , maka tak menutup kemungkinan kamu akan terlihat pucat. Tetapi jika berlebihan juga akan merusak penampilanmu.Nah, agar kamu tak lagi bingung Medcom.id akan memberikan kamu pencerahan tentang tutorial make up ngantor ala beauty vlogger Alifah Ratu!Kita semua tahu, setelah primer maka yang digunakan dalam langkah merias wajah adalah base make up. Kamu bisa menggunakan base make up apapun dengan coverage sedang. Seperti BB cream, CC cream, Cushion, ataupun foundation."Aku lebih suka base make up yang full coverage untuk menutupi noda-noda yang ada di wajah aku, sehingga tampilannya lebih flawless," ujar Alifah dalam kanal YouTubenya, Alifah Ratu Saelynda.Concealer dapat menyembunyikan hampir semua kekurangan pada kulit. Mulai dari lingkaran hitam dan noda hingga warna kulit dan pori-pori yang tidak merata. Aplikasikan concealer menggunakan jari untuk mendapatkan hasil akhir yang natural sempurna."Concealer biasanya kita pakai untuk menutupi noda-noda di wajah– kayak di bagian under eye," sambungnya."Untuk pemilik oily skin kaya aku pasti udah biasa banget mensetting make up pakai bedak. Tapi mungkin untuk pemilik dry skin ada yang enggak biasa pakai bedak. Nah di keadaan new normal ini, aku saranin semua jenis kulit itu untuk set base make up-nya menggunakan bedak karena kita pakai masker," tutur Alifah.Ia menjelaskan bahwa dalam masker, kondisi kulit menjadi lebih lembap dan cenderung bisa melelehkan riasan.Sebelum membingkai alis, Alifah Ratu menyisir alisnya ke arah atas untuk merapikan dan menegakkan bulu alis akar pembingkaian lebih mudah. Setelah itu ia mempertegas bagian ekor alis dengan pensil alis. Kemudian merapikan sisi alisnya kembali menggunakan concealer dan kuas kecil.Setelah itu bersiaplah untuk merias mata agar terlihat lebih segar. Pilihlah tone warna netral seperti coklat dan krem agar tidak ngejreng. Dalam video YouTubenya, alifah Ratu menggunakan warna coklat tua sebagai dasar, kemudian ditambahkan shimmer gold di tengah kelopak."Kayanya untuk aku eyeshadow begini tuh udah cukup ya. Udah cukup cetar untuk make up ke kantor" ujarnya.Sempurnakan mata secara halus menggunakan eyeliner. Tetapi ingat, untuk ke kantor kamu cukup menggunakan eyeliner secara tipis dan tak terlalu tebal. Garis yang tepat akan membuat wajah kamu terlihat lebih rapi dan memberikan kesan seperti girl boss. Akhiri tampilan mata dengan sejumput maskara jika mau, tetapi pastikan tidak terlihat menggumpal.Aplikasikan perona pipi merah muda lembut atau warna netral ke bagian aple cheeks. Langkah riasan kantor yang kecil namun esensial ini membuat wajah kamu terlihat lebih cerah. Alifah menggunakan blush on berwarna peach di bagian apple cheeks-nya dan juga dagu.Ini adalah langkah opsional. Jika kamu ingin lebih mempertegas wajah dan menonjolkan bagian yang kamu suka, gunakanlah bronzer dan highlighter. Alifah Ratu menggunakan kedua produk ini untuk membuat tampilan make up-nya menjadi lebih hangat."Sebenarnya bibir ini pasti ketutup sama masker, tapi tetep aja kita sebagai cewek pasti enggak bisa lepas dari lipstick," beber Alifah.Memilih tekstur lipstik yang tepat juga penting, lipstik matte bisa membuat bibir kamu terlihat kering, sedangkan lipstik glossy bisa membuat kamu terlihat casual. Lipstik yang mengilap juga bisa luntur dan warnanya bisa menyebar jika bergesekkan dengan masker.