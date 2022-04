Sampo New Activ-Infusion, Solusi untuk Masalah Rambut Perempuan Indonesia

(Contoh rambut yang menggunakan sampo Sunsilk Black Shine New Activ-Infusion (kiri), dan rambut dengan sampo lain (kanan). Foto: Dok. Istimewa)

Perempuan Indonesia memiliki jenis rambut yang beragam. Berdasarkan studi konsumen Unilever tahun 2018, terdapat tiga jenis rambut yang dimiliki oleh perempuan Indonesia yaitu; 57 persen rambut lurus, 27 persen berombak dan 14 persen keriting. Serta tiga mayoritas permasalahan rambut perempuan Indonesia lainnya seperti rambut kering, kusam, dan lepek. Sejalan dengan komitmen Sunsilk dengan mendukung perempuan Indonesia untuk menjadi Kartini Masa Kini yang Berkilau Tak Terhentikan, Sunsilk menghadirkan inovasi New Activ-Infusion sebagai solusi akan permasalahan rambut yang dimiliki kebanyakan perempuan Indonesia.Christina Yusuf, Senior R&D Manager Hair Care Unilever Indonesia mengatakan dengan beragamnya jenis rambut perempuan Indonesia, tentunya masalah yang dihadapi juga bervariasi sehingga dibutuhkan ingredients yang tepat untuk merawat rambut “Protein merupakan salah satu nutrisi penting pada pembentukan, pertumbuhan dan kekuatan rambut. Sementara, Oil memberikan perlindungan rambut dari berbagai faktor penyebab kerusakan rambut dan menjaga kelembapan, dan vitamin memperbaiki kualitas serta menyehatkan rambut. Kombinasi oil, protein dan vitamin (new activ-infusion) yang ada di dalam varian Sunsilk mampu memberikan perlindungan pada rambut agar tetap hitam dan berkilau”, kata Christina dalam acara peluncuran Sunsilk New Activ-Infusion, pada Senin, 18 April 2022.Elviana Lim, Senior Brand Manager Sunsilk mengatakan Sunsilk menciptakan formulasi lewat New activ-Infusion yang merupakan kombinasi unik dari oil, protein dan vitamin untuk merawat rambut perempuan Indonesia yang beragam sehingga semua jenis rambut bisa berkilau."Hadir dalam dua varian baru yaitu Sunsilk Black Shine, yang bisa digunakan untuk semua jenis rambut agar tampil hitam berkilau, kuat, harum dan tidak lepek, dan Sunsilk Soft and Smooth yang menjadikan tampilan rambut lima kali lebih lembut dan 48 jam harum tahan lama. Dengan memiliki rambut yang lembut dan berkilau, Sunsilk ingin meningkatkan kepercayaan diri perempuan Indonesia, dimulai dari rambut yang sehat dan serangkaian akses pengembangan diri," pungkas Elviana.