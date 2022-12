Dukung Pemerintah Mengurangi Sampah Produk Kecantikan dengan 4 Program Ini

- Pembatasan

- Penggunaan daur ulang

- Pemanfaatan kembali

- Garnier Green Beauty

(FIR)

: Plastik sering digunakan untuk produk kemasan yang bisa bertahan hingga beberapa dekade, bahkan ada jenis plastik yang bertahan hingga ratusan tahun. Ini sangat berguna, tetapi buruk dalam hal limbah yang dihasilkan.Data dari Making Oceans Plastic Free (2017) menyatakan rata-rata ada 182,7 miliar kantong plastik digunakan di Indonesia setiap tahunnya. Dari jumlah tersebut, bobot total sampah kantong plastik di Indonesia mencapai 1.278.900 ton per tahunnya.Sebagai produk kosmetik, L’Oréal Indonesia yang menggaet 15 brand internasional resmi menjadi anggota IPRO dan berfokus untuk mendaur ulang tipe plastik yang masih jarang di daur ulang di Indonesia, yaitu tipe plastik PP dan MLP (multilayer plastic)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) No. P.75 Tahun 2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah oleh Produsen, memiliki target pengurangan sebanyak 30% di 2029.“Kami berkomitmen untuk mengakselerasi upaya menuju zero virgin plastic dan upaya kolaborasi daur ulang sampah kemasan, di tahun 2025, kami menargetkan untuk mencapai pengurangan 78% penggunaan virgin plastic dan mencapai 26% pengumpulan sampah kemasan,” kata Mohamad Fikri, Director of Corporate Responsibility, L'Oréal Indonesia.Berikut ini 4 langkah L'Oréal Indonesia mengurangi sampah produsen:Mengurangi 20% intensitas kemasan produk pada 2030.Menggunakan 100% bahan daur ulang pada kemasan plastik rigid di 2025.Mengumpulkan kembali dan mendaur ulang sampah pasca konsumen melalui kolaborasi Garnier x eRecycle dan kolaborasi bersama Indonesia Packaging Recovery Organization (IPRO).L’Oréal Indonesia juga berkolaborasi dengan Garnier yang memiliki program box sampah bernama Garnier Green Beauty, guna memudahkan konsumen yang ingin membuang sampah kosmetiknya. Terdapat 27 Green beauty box yang berada di Gerai Hero Group di JABODETABEK. Kemudian kemasan sampah tersebut akan diproses lebih lanjut oleh eRecycle.