Percantik Make Up Kamu dengan Aneka Shade Foundation

Menampilkan aneka make up bisa jadi saat ini kamu lakukan. Walau dengan aktivitas terbatas namun pertemuaan ala daring tetap membutuhkan sentuhan make up bukan?Dari memakai satu shade warna foundation hingga mencoba beberapa warnanya. Hm, kalau teringat foundation salah satu yang selalu teringat adalah besutan Si Bad Girl Riri alias penyanyi Rihanna. Melihat shade foundationnya seperti berada di taman bermain, menyenangkan!Tapi jangan jauh-jauh dulu ke produk tersebut, karena ada produk lokal yang juga tak kalah ciamiknya, yaitu Dear Me Beauty. Mendengar namanya seakan menjadi doa bagi diri kita sendiri ya, menjadikan kamu lebih percaya diri.Dengan 15 shade, produk lokal besutan anak muda Nikita Wiradiputri (CEO Dear Me Beauty) mampu menjawab tantangan produktif di masa pandemi untuk terus mempercantik penampilan. Shade atau tampilan yang Airy Poreless Fluid Foundation yang halal sekaligus cruelty-free diluncurkan akhir bulan lalu dan awal bulan ini secara eksklusif melalui platform ecommerce.“Kami sadar dan turut merayakan pesona warna kulit yang beragam. Dear Me Beauty sebagai merek yang sangat menjunjung tinggi kepuasan konsumen juga menyadari tantangan yang dimiliki para perempuan Indonesia dalam menemukan shade foundation dari brand lokal yang sesuai dengan warna kulit," tutur Nikita Wiradiputri, CEO Dear Me Beauty."Dengan menambahkan enam jumlah shade pada produk foundation best seller dari Dear Me Beauty, kami ingin menjadi solusi untuk mendukung para perempuan agar nyaman dengan warna kulit mereka sendiri. 15 ragam warna di koleksi Airy Poreless Fluid Foundation didedikasikan dalam gerakan 'Making Beauty Better' yang memiliki fokus untuk membuat industri kecantikan lebih baik lagi dalam menghargai variasi kebutuhan make up para perempuan Indonesia,” tambahnya lagi.Sesuai namanya, Airy Poreless Fluid Foundation merupakan liquid foundation yang terasa ringan dan aman untuk kecantikan kulit dengan formula non-comedogenic (tidak menyumbat pori-pori). Dilengkapi dengan kandungan SPF 18, foundation ini melindungi wajah dari sinar UVA/UVB yang berbahaya dan tidak membuat kulit wajah kering karena kandungan allantoin yang sangat melembapkan wajah.Memiliki lisensi BPOM dan halal, Airy Poreless Fluid Foundation juga memiliki formula yang sangat nyaman digunakan dan mudah untuk diratakan namun tetap memberikan hasil full coverage pada wajah.Dengan total 15 shade Airy Poreless Fluid Foundation, Dear Me Beauty memberikan pilihan warna foundation terbanyak yang pernah dikeluarkan oleh produk kosmetik lokal.Foundation ini ditujukan untuk mereka yang berumur antara 20 - 35 tahun dan tetap aman untuk digunakan wanita lanjut usia maupun pria. Didedikasikan untuk seluruh penggemar make-up yang memiliki warna dan tipe kulit beragam, Airy Poreless Fluid Foundation hadir untuk memudahkan proses pemilihan serta pencarian foundation lokal yang memiliki harga terjangkau.Nikita mengatakan walaupun harga yang ditawarkan sangat terjangkau, ia telah menetapkan standar yang tinggi melalui bentuk kemasan yang compact dan juga kualitas produk yang sangat baik."Kami ingin para pengguna juga bangga dengan produk lokal karya anak bangsa dan kami yakin bahwa produk kami siap bersaing di kancah internasional ke depannya, Dear Me Beauty akan selalu berinovasi dan melebarkan sayap ke negara-negara lainnya di Asia, seperti Singapura, Malaysia, dan membuka gerai online resmi di Tmall - marketplace terbesar di Cina,” papar Nikita.Ia mengatakan mengedepankan industri kosmetik lokal dengan kolaborasi dengan merek lokal lainnya dan akan terus berinovasi untuk memberikan produk-produk kecantikan terbaik. Dear Me Beauty juga akan memperluas pasar produk kecantikan dengan terus berinovasi dan membuat produk-produk revolusioner untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal maupun mancanegara.