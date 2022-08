1. Bayam

2. Brokoli

3. Bluberi

4. Pepaya

5. Telur

Bukan rahasia lagi bahwa pilihan gaya hidup seperti perlindungan terhadap sinar matahari dan rutinitas perawatan kulit adalah aspek terpenting dalam menghindari penuaan kulit. Namun, selain itu pola makan yang sehat dan seimbang dengan nutrisi penting juga dianggap ampuh dalam melawan tanda penuaan kulit seperti keriput, kerut dan lain sebagainya.Menurut Dr Rinky Kapoor, Konsultan Dermatologis, Cosmetic Dermatologist, dan Dermato-Surgeon, The Esthetic Clinics, India, makanan yang baik tidak hanya mencegah gejala penuaan, tapi juga dapat membantumu menyingkirkannya."Kita adalah apa yang kita makan! Dalam hal perawatan kulit, makanan yang kita makan membuat banyak perbedaan dalam seberapa baik perlengkapan kulit kita untuk melawan keriput dan tanda-tanda penuaan lainnya. Diet yang kaya akan makanan yang cocok untuk kulit akan melawan perkembangan keriput, garis-garis halus, kulit kusam dan bahkan meningkatkan produksi kolagen," tutur dr. Kapoor dikutip dari Health Shots.Berikut adalah lima jenis makanan yang akan membantumu melawan tanda-tanda penuaan, di antaranya:Merupakan sayuran berdaun hijau yang kaya akan semua vitamin, zat besi, magnesium, dan beta karoten. Bayam mampu menghidrasi dan penuh antioksidan, sehingga dapat membuat kulitmu halus dan tampak segar. Rambut pun jadi lebih berkilau dan kuat.Brokoli merupakan sayuran anti inflamasi dan anti penuaan karena kaya akan vitamin C dan K, serat, folat, lutein, dan kalsium. Kandungan ini memberi kekuatan dan elastisitas pada kulit.Buah kecil berwarna biru ini memiliki kandungan vitamin A dan C yang tinggi dan melawan kerusakan akibat radikal bebas pada kulit, yaitu kerusakan akibat sinar matahari, stres lingkungan, dan polusi.Pepaya termasuk buah yang dapat menunjang kesehatan tubuh secara keseluruhan jika dikonsumsi setiap hari. Buah ini tidak hanya membantu memperbaiki sistem pencernaan tetapi juga kaya akan vitamin A, K, C, dan E, kalsium, fosfor, vitamin B, dan mineral lainnya yang mengurangi garis halus dan tanda penuaan lainnya. Papain dalam buah pepaya bertindak sebagai anti-inflamasi yang membantu tubuh melepaskan sel-sel kulit mati.Ini adalah sumber protein paling alami. Mengonsumsi sebutir telur sehari dapat menjaga elastisitas kulit, menjaga rambut tetap kuat, dan menjaga kulit tetap kencang serta awet muda. Selain itu, menjaga pola makan seimbang dan minum air dalam jumlah yang cukup juga dapat mencegah tanda-tanda penuaan.