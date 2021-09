Lakukan 5 Kebiasaan Ini agar Selalu Tampak Awet Muda

Batasi paparan sinar matahari

(Rutin berolahrga dapat meningkatkan sirkulasi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sehingga, membuat kulit tampak lebih muda. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

(Mendapatkan kualitas tidur yang baik mengalami pemulihan skin barrier lebih baik daripada mereka yang kurang tidur. Foto: Ilustrasi. Dok. Unsplash.com)

Kebanyakan orang ingin wajahnya selalu terlihat awet muda. Sehingga, tak sedikit dari mereka yang melakukan berbagai perawatan kecantikan agar terhindar dari penuaan.Padahal, beberapa faktor seperti makanan, paparan sinar matahari dan stres merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kulit tetap sehat dan awet muda Melansir dari Eat This, berikut ini adalah beberapa kebiasan yang bisa membuatmu selalu tampak lebih muda, seperti:Paparan sinar matahari yang berlebihan bisa merusak kulit dan menyebabkan perubahan jangka panjang seperti photoaging, penuaan dini pada kulit. Menurut Harvard Medical School, ketika mengalami photoaging kulit mengembangkan kerutan dan garis-garis halus karena perubahan kolagen dari lapisan dalam kulit yang disebut dermis.Untuk melindungi wajah, gunakan pelembap wajah setiap hari yang memiliki setidaknya SPF 30 untuk melindungi wajah dari sinar UVA dan UVB.Olahraga teratur juga menjadi salah satu cara untuk mencegah penuaan dini. Menurut Amercian Academy of Dermatology, rutin berolahrga dapat meningkatkan sirkulasi dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Sehingga, membuat kulit tampak lebih muda.Para ahli termasuk American Heart Association dan American Cancer Society merekomendasikan 150 menit olahraga sedang per minggu untuk mencegah penyakit kronis.Menurut temuan studi oleh American Academy of Dermatology, diet yang mengandung banyak gula atau karbohidrat olahan lainnya dapat mempercepat penuaan. Ketika kita mengonsumsi gula dalam jumlah berlebihan, ia bereaksi dengan protein dalam tubuh, sebuah proses yang disebut glikasi. Kelebihan gula mengikat kolagen dan elastin, dua senyawa di kulit yang membuat kulit tampak kenyal dan awet muda.Seiring waktu, stres kronis dapat membuat kita menua pada tingkat sel. Menurut Harvard Medical School, stres kronis dapat memperpendek telomer kita, struktur di dalam setiap sel yang berisi informasi genetik. Saat telomere semakin pendek, sel akan menua dan akhirnya mati. Orang dengan telomere yang lebih pendek juga berisiko mengalami kondisi kronis seperti penyakit jantung dan kanker.Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Clinical and Experimental Dermatology, wanita yang dilaporkan mendapatkan kualitas tidur yang baik mengalami pemulihan skin barrier lebih baik daripada mereka yang kurang tidur. Dan mereka memiliki penuaan kulit intrinsik yang jauh lebih rendah.