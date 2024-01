(Pond’s Age Miracle. Foto: Dok. Istimewa)

Berdasarkan penelitian Dermatological Characterization of Facial Hyperpigmentation and Clinical Instrument (2019) sebanyak 38 persen masyarakat Indonesia mengalami masalah noda hitam akibat paparan sinar UV setelah berusia 30 tahun.Tidak hanya masalah noda hitam, tetapi masalah lain seperti kulit kusam dan tanda-tanda penuaan dini juga sering muncul. Hal ini membuat 8 dari dari 10 perempuan Indonesia merasa perlu keajaiban untuk memiliki kulit mulus bercahaya. Pasalnya, kulit wajah mulus dan glowing adalah salah satu kunci tampil percaya diri untuk mengejar mimpi di usia muda.Selain itu, penuaan alami kulit yang dikombinasikan dengan stres sehari-hari juga dapat mengurangi kadar kolagen dan membatasi proses autophagy, menyebabkan garis halus dan keriput, serta elastisitas kulit yang berkurang. Hal ini juga dapat menyebabkan bercak pigmentasi berlebihan dan tanda-tanda penuaan akibat paparan sinar matahari, seperti noda hitam.Memahami kondisi tersebut, Pond's melalui POND'S SKIN INSTITUTE memperkenalkan terobosan baru bahan pencerah yang 100 persen lebih efektif dari Niacinamide, yaitu Niasorcinol. Sementara untuk bahan pencegah penuaan dini, POND'S SKIN INSTITUTE akan memperkenalkan evolusi dari Retinol C, yaitu Hexyl-Retinol.Essy Prita Cinta, Product Group Manager Pond's menjelaskan Kombinasi niacinamide dan e-resorcinol menjadi Niasorcinol teruji klinis mampu meningkatkan kemampuan autophagy untuk mendegradasi melanin berlebih, menghambat/memblokir melanin dari dari akar dan dapat menghambat pembentukan dan penumpukan noda hitam yang membentuk flek membandel sehingga kulit akan berada pada kondisi terbaiknya dan terlihat mulus bercahaya."Niasorcinol meniru cara kerja tirozin, asam amino yang menghambat produksi melanin berlebihan. Selain itu, ia juga terbukti mengurangi faktor pertumbuhan keratinosit yang dapat memunculkan kantung-kantung cekung di bawah permukaan kulit, tempat melanin dapat menumpuk," jelasnya.Pond's juga memperkenalkan inovasi lain yaitu penggabungan Hexylresorcinol + Retinol-C + Niacinamide yaitu Hexyl-RetinolTM yang terbukti mampu membantu meremajakan kulit dengan cara menstimulasi melalui 10 tipe kolagen, berinteraksi dengan 100 gen terkait autophagy sehingga membuat proses perbaikan kulit 10 kali lebih efektif."Hexyl-RetinolTM bekerja untuk menghambat kehilangan kolagen,meningkatkan kemampuan kulit dalam meningkatkan produksi kolagen, serta merangsang proses alami pemulihannya. Tidak seperti retinol biasa yang mungkin terlalu keras bagi sebagian pengguna saat digunakan sebagai perawatan langsung pada kulit, HEXYL-RETINOL™ bekerja di dalam kulit untuk mengurangi kemungkinan iritasi pada kulit," tuturnya.Pond’s Bright Miracle dengan Niasorcinol, lanjut Essy, hadir dalam rangkaian yang diperuntukan untuk merawat kulit kusam, kulit berminyak, kulit yang cenderung berjerawat dan juga kulit yang cenderung berkomedo sebagai solusi kebutuhan berbagai jenis kulit, lingkungan dan gaya hidup mulai dari micellar water, facial foam, essence, moisturizer dan serum.Sementara, Pond’s Age Miracle dengan Hexyl-Retinol hadir dalam bentuk facial foam, moisturizer, essence dan serum untuk mengatasi masalah kulit di usia yang lebih matang, seperti kerut halus, flek hitam dan berkurangnya elastisitas kulit."Hadirnya inovasi dua bahan kandungan aktif unggulan ini telah mengubah Pond’s dari sekedar merek kecantikan menjadi expert dalam dunia perawatan kulit. Inovasi terbaru kamu merupakan wujud nyata dari impian kami untuk memberikan miracle berupa kulit mulus bercahaya untuk perempuan Indonesia," tutupnya.