Inovasi Serum Dermies untuk Lawan Jerawat dengan Bakteri Baik

(Bagi gen Z, jerawat merupakan masalah kulit yang dapat mengganggu penampilan. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Masalah kulit berjerawat umum dihadapi oleh masyarakat yang tinggal di negara-negara beriklim tropis, termasuk Indonesia. Dengan iklim yang panas dapat mengakibatkan wajah lebih mudah berminyak sehingga menimbulkan jerawat.Selain itu, jerawat juga dapat muncul karena faktor genetik, pola makan yang tidak teratur dan terlalu banyak mengonsumsi makanan berlemak, hingga stres.Untuk sebagian besar orang, terutama generasi muda, jerawat tentu dapat mengganggu penampilan dan membutuhkan perawatan khusus. Melihat kebutuhan tersebut, Dermies meluncurkan Dermies Prebiotic Serum , serum yang diformulasikan khusus untuk kulit berminyak dan berjerawat.Salah satu kandungan yang banyak digunakan dalam produk kecantikan untuk mengatasi kulit berjerawat adalah prebiotik. Bahan prebiotik aktif memiliki manfaat dalam mencegah produksi minyak berlebih di wajah serta mengunci kelembapan yang cukup, sehingga kulit tetap terhidrasi dan terlihat segar.Prebiotik di dalam produk perawatan kulit diyakini dapat menjadi asupan untuk bakteri baik yang akan membantu sel kulit menjadi lebih sehat sehingga masalah kulit bisa teratasi.Olivia Afina selaku Asisten Brand Manager Dermies Skin Care mengungkapkan bahwa para Gen Z sangat memperhatikan penampilan mereka, sehingga ketika memiliki kulit wajah yang berjerawat tentu membuat mereka jadi kurang percaya diri."Dengan mengusung campaign My Acne Hero! Bakteri Baik untuk Lawan Jerawatmu!, Dermies Prebiotic Serum hadir sebagai solusi untuk wajah yang berjerawat agar para Gen Z dapat tampil lebih percaya diri," ungkap Olivia.Sementara, Vergina Butar-Butar selaku Head of Dermies mengatakan serum ini juga telah terbukti dapat membantu mengurangi peradangan jerawat serta membuat kulit terasa lembap dalam waktu tiga hari atau maksimal satu bulan dengan pemakaian secara rutin. Hal ini dapat dibuktikan dari 68 persen pengguna Dermies Prebiotic Serum yang mengikuti uji konsumen telah berhasil mengurangi peradangan pada area yang berjerawat serta jerawatnya mengering di hari ke-3."Dengan kandungan Niacinamide, AHA, BHA, dan Prebiotic pada Dermies Prebiotic Serumberfungsi untuk merawat keseimbangan mikrobioma alami kulit dan mengangkat sel-sel kulit mati sehingga kulit tampak sehat dan ternutrisi," pungkas Vergina.