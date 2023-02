Vitamin C Bikin Rambut Tumbuh Sehat? Ini Penjelasan Trichologist

Pentingnya vitamin C untuk rambut

Dalam kecantikan, demi mencapai penampilan yang diinginkan berbagai perawatan untuk seluruh tubuh pun dilakukan. Mulai dari perawatan kulit wajah, hingga perawatan rambut. Sayangnya, tidak ada satu pun produk perawatan yang sebanding dengan bahan alami terutama yang dikonsumi tubuh. Pasalnya, diet adalah pilar utama kesehatan kulit dan rambut terbaik.Baru-baru ini, seorang trichologist bersertifikat (ahli medis khusus menangani kerontokan rambut dan masalah kulit kepala) dan penata gaya selebriti Helen Reavey, pendiri perusahaan perawatan rambut kulit kepala Act + Acre, berbagi tip yang harus kamu ketahui, termasuk vitamin yang dianggap penting untuk pertumbuhan rambut yang dilansir dari laman midbodygreen!"Vitamin C penting untuk semua yang ada di tubuh," ujar Reavey. Tapi satu hal penting untuk rambut adalah vitamin C yang membantu tubuh menyerap zat besi. Meskipun ini mungkin penting untuk kesehatan secara keseluruhan, kamu mungkin bertanya-tanya apa hubungannya mineral ini dengan kesehatan rambut secara khusus. Nah, zat besi adalah salah satu nutrisi terpenting yang harus diperhatikan dalam hal pertumbuhan rambut."Banyak orang kekurangan zat besi, jadi ini sesuatu yang harus diperhatikan. Karena itu benar-benar memengaruhi pertumbuhan rambut," jelas Reavey. Dan semakin banyak vitamin C yang dikonsumsi, semakin tinggi peluang untuk menyerap zat besi. Terlebih lagi, vitamin C membantu mendukung produksi kolagen kulit. Nyatanya, tubuh tidak dapat memproduksi kolagen secara efektif tanpa antioksidan.Vitamin C sebenarnya mampu meningkatkan produksi fibroblas dan mengatur sintesis kolagen, atau jalur pembuatan kolagen. Jadi vitamin C memberikan dukungan menyeluruh untuk kulit dan rambut. Tetapi, harus dipastikan bahwa kamu menelan cukup karena tubuh tidak membuat vitamin C sendiri. Misalnya, dengan mengonsumsi makanan dengan kandungan vitamin C yang tinggi atau menambahkan suplemen vitamin c.Ingat, vitamin C mendukung penyerapan zat besi tubuh, yang penting untuk pertumbuhan rambut yang sehat. Antioksidan ini juga mendukung produksi kolagen, artinya saling menguntungkan untuk rambut dan kulit.