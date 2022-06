DIY Masker Peel Off Telur dan Lemon untuk Wajah Glowing

Bahan:

(Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Cara membuat:

Sebagian besar masker peel off dibuat dengan konsistensi gel, sehingga lebih mudah terkelupas saat mengering di wajah. Masker ini sangat cocok untuk mengurangi pigmentasi dan mengecilkan pori-pori. Selain itu, masker peel off juga mampu mendetoksifikasi, membersihkan, dan melembapkan serta mencerahkan kulit.Nah, untuk kamu yang ingin menggunakan masker peel off dari bahan alami, berikut cara membuat masker peel off dari telur dan lemon. Caranya sangat mudah, kamu hanya perlu mengikuti langkahnya di bawah ini!- 1 butir telur- 1 sdt minyak zaitun- 4-5 tetes jus lemon- 4-5 tisu (atau sesuai kebutuhan)1. Tuang telur ke dalam mangkuk.2. Lalu, tambahkan jus lemon dan minyak zaitun untuk membuat pasta yang halus, aduk rata hingga menjadi pasta.3. Bersihkan wajah kamu secara menyeluruh sebelum kamu mengoleskan pasta ke wajah.4. Setelah pasta dioleskan ke wajah, tempelkan potongan tisu ke wajah untuk menutupi pasta agar pasta tetap menempel di wajah.5. Kemudian, oleskan selapis pasta lagi di atasnya dan biarkan mengering.6. Setelah cukup kering, kelupas masker tersebut beserta tisunya.7. Cuci wajah dengan air untuk membersihkan sisa-sisa pasta.8. Lakukan secara rutin untuk mendapatkan hasil terbaik.