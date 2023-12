Kaleidoskop Beauty 2023: Model Rambut Butterfly, Skin Minimalism hingga Lip Cream Matte Glossy

Gaya Rambut Curtain Bangs

Skin Minimalism

Lip Cream Vinyl Ink

(yyy)

Seperti diketahui, tren kecantikan terus berkembang setiap waktu. Dalam setahun ini sudah ada begitu banyak perkembangan dalam industri skincare , hair care, maupun make up.Nah, sebelum kita menyambut tahun baru 2024, Gaya akan mengajak sobat Medcom kembali mengingat tren-tren kecantikan yang sempat populer dan begitu diminati para beauty enthusiast di tahun 2023. Mau tahu apa saja? Check this out!Butterfly cut, curtain bangs atau poni tirai adalah jenis poni yang membingkai wajah di kedua sisinya. Poni seperti ini dipotong lebih pendek di bagian dalam dan secara bertahap menjadi lebih panjang di bagian luar. Paling sering pinggiran tirai dibelah tengah.Gaya rambut ini dengan sempurna menyembunyikan dahi yang besar, sangat bagus untuk memperlihatkan tulang pipi yang indah, dan selalu menonjolkan fitur terbaikmu, jika dipotong dengan benar. Poni tirai bagus untuk semua bentuk wajah! Kamu hanya perlu mencari penata rambut yang ahli untuk memilih poni yang cocok untukmu.Ada banyak pilihan berbeda untuk menata poni tirai tergantung pada jenis rambut dan bentuk wajah. Seperti straight curtain bangs, long curtain bangs, curtain bangs with step layers, dan lain sebagainya.Skin minimalism adalah menyederhanakan rejimen perawatan kulit ke dalam tahapan yang lebih esensial. Maka dari itu, skin-minimalism ini bisa terdiri dari produk yang simple, affordable, dan multifungsi, tentunya jadi investasi untuk kesehatan kulit.Contoh dari produk ini yakni body wash dengan pH balanced formula, body lotion yang mengandung ceramide, hingga nourishing body oil yang kaya akan kandungan pelembap seperti almond oil dan plant-based squalane.Sesuai dengan namanya, tren skin minimalism hanya membuat orang-orang fokus pada 2-4 produk skincare saja. Nah, Khaloo Beauty menjadi salah satu merek kecantikan lokal yang mengusung tema skin minimalism.Produk unggulannya adalah facial wash dan toner yang dapat membuat kulitmu bersih dan cerah, sekaligus menjadi skincare preparation yang paling simple namun bisa bikin make up awet seharian!Dalam dunia pergincuan yang populer sepanjang tahun 2023 adalah lipstik matte yang memiliki efek glossy tapi tidak transferproof. Ya, kamu tentu sudah tidak asing dengan lip cream vinyl ink dari Maybelline yang sempat viral di berbagai media sosial, seperti Instagram atau pun TikTok.Produk bibir yang sering muncul di halaman FYP (For You Page) ini memang cukup menarik perhatian. Bagaimana tidak, MAYBELLINE Superstay Vinyl Ink mampu memberikan ketahanan hingga 16 jam setelah pemakaian pertama.Bukan hanya itu, keunikan lain dari lipstik satu ini dibandingkan dengan lipstik lainnya adalah kamu harus dikocok terlebih dahulu sebelum digunakan. Sehingga, kamu akan mendapatkan hasil akhir yang mengkilap atau vinyl dan tentunya tidak transferproof atau mudah luntur.