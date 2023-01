Enggak Cuma Bagus untuk Kulit, Ini Manfaat Mengagumkan Hyaluronic Acid bagi Kesehatan Rambut

(Keterangan foto ki-kanan: Dr. Tisha Dioneta, Deddy Lukmanda, Eva Celia, Enzy Storia dalam acara 'Talkshow Hair The Hyaluronic Acid Lab by L'Oréal Paris . Foto: Dok. Yuni)

(yyy)

Popularitas kandungan Hyaluronic Acid (HA) sebagai produk skincare yang wajib dimiliki para beauty enthusiast terus meningkat. Apalagi, ketika para beauty insiders mulai mengikuti tren viral memakai serum Hyaluronic Acid pada rambut , dan memberikan banyak testimoni atas keefektifan bahan tersebut untuk melembapkan rambut kering dan membuatnya terasa lebih lembut.Menurut Dr. Tisha Dioneta, Hyaluronic Acid adalah zat senyawa yang sudah ada di dalam kulit mata dan persendian. Dia bersifat mengikat air. Untuk kulit HA berfungsi untuk melembapkan sehingga dapat menghilangkan garis-garis halus pada wajah."Seperti halnya pada kulit, HA juga efektif jika dipakai pada rambut. Sifat utama HA atau Makro Hyaluronic Acid terletak pada kemampuannya mengikat hingga 1000x berat air pada kulit dan batang rambut. Oleh karena itu, sangat baik untuk menggunakan Hyaluronic Acid pada rambut kering terlepas dari apa pun penyebabnya, baik itu yang disebabkan oleh paparan sinar matahari, paparan udara kering dari AC, pewarnaan rambut, pengeritingan, pelurusan, pada rambut gelombang maupun keriting," jelas dr. Tisha dalam acara peluncuran The Hyaluronic Lab by L'Oréal Paris , di Mal Gandaria City, Kamis (26/1).Efektivitas kandungan Hyaluronic Acid, menurut dr. Tisha akan meningkat ketika Makro Hyaluronic Acid dikombinasikan dengan Mikro Hyaluronic Acid. "Karena Mikro HA memberikan penetrasi lebih dalam ke lapisan kulit atau batang rambut sehingga semua manfaat Hyaluronic Acid diserap lebih efisien oleh lapisan kulit yang lebih dalam dan juga batang rambut untuk memberikan pemulihan yang lebih baik pada rambut," tambahnya.Sementara, dalam kesempatan yang sama Deddy Lukmanda, Brand Business Leader of Haircare and Make up L'Oréal Paris mengatakan rambut kering adalah salah satu masalah utama konsumen L'Oréal Paris. Konsumer seringkali harus mencoba bermacam-macam produk yang belum tentu memuaskan hasilnya."Rata-rata orang Indonesia juga mengalami rambut kering yang disebabkan oleh berbagai faktorseperti gaya hidup, dikeriting atau diwarnai, atau kondisi pekerjaan yang mengharuskan mereka berada di outdoor atau di dalam ruangan ber-AC sepanjang hari. Itulah mengapa L'Oréal Paris meluncurkan rangkaian perawatan rambut inovatif ini, menggunakan bahan Hyaluronic Acidyang sama dengan dengan skincare kami yang viral dan telah terbukti efektivitasnya," tutur nyaRangkaian perawatan rambut L'Oréal Paris Elseve Hyaluron Moisture adalah satu-satunyabrand perawatan rambut kering yang memiliki krim malam tanpa bilas. "Hydra Filling Night Cream ini dapat memberikan hidrasi 4 kali lebih banyak. Wajib dimiliki untuk merawat rambutkering, karena proses restorasi rambut justru terjadi ketika kita tidur di malam hari," pungkas Deddy.