L’Oréal Paris Hadirkan Rangkaian Perawatan Kulit untuk Wajah Cerah Bebas Flek Hitam

(Cinta saat mempraktekkan cara memakai Glycolic Acid serum dalam acara peluncuran L’Oréal Paris Glycolic Bright. Foto: Dok. L’Oréal Indonesia)

Tim peneliti L’Oréal telah mempelajari dimensi warna kulit selama lebih dari 35 tahun. Mereka mengidentifikasi empat hal utama yang dapat mengurangi kecerahan kulit, yaitu noda hitam kulit kusam, warna tidak merata, dan tekstur kulit kasar.Sebagai merek kecantikan nomor satu di dunia dan terinspirasi dari prosedur peeling dan divalidasi bersama International Board of Dermatologists, L’Oréal Paris menghadirkan rangkaian produk baru L’Oréal Paris Glycolic Bright dengan kandungan 1 persen Brightening Glycolic Acid dan bahan aktif lainnya yang dapat membantu menyamarkan hingga 57 persen noda hitam dalam 4 minggu dan memberikan efek cerah.Nayana Dharsono, Head of Research and Innovations, L’Oréal Indonesia mengatakan formula L’Oréal Paris Glycolic Instant Glowing Serum dirancang khusus untuk memberikan hasil yang sesuai pada empat dimensi cahaya kulit.Terinspirasi dari prosedur peeling, formula ini mengandung kombinasi optimal dengan tingkat efektifitas yang tinggi dari 1 persen brightening glycolic acid yang mampu mempercepat pengelupasan sel kulit mati dan pembaruan sel. Juga, Symwhite dan Niacinamide yang berperan untuk menekan produksi melanin atau pigmen warna di dalam kulit."Kami juga telah memverifikasi stabilitas formula dan bahan aktif produk ini melalui beragam tes yang melibatkan lebih dari 1.000 konsumen dengan beragam warna kulit di Asia Tenggara. Hal ini untuk menjamin formula dapat bekerja optimal tanpa mempengaruhi faktor sensorik. L’Oréal Paris Glycolic Bright teruji klinis sesuai untuk digunakan setiap hari baik pagi maupun malam hari dan secara bertahap mampu memberikan tekstur kulit yang lebih halus dan kulit tampak cerah bercahaya,” jelas Nayana dalam acara peluncuran L’Oréal Paris Glycolic Bright, pada Kamis, 10 Maret 2022.Sementara, Cinta Laura, brand spokesperson L’Oréal Paris yang sudah mencoba rangkaian produk baru L’Oréal Paris Glycolic Bright mengaku senang karena sekarang perempuan Indonesia sudah lebih cermat dan teredukasi untuk mencari produk yang paling sesuai dengan kebutuhan kulitnya. Termasuk teliti untuk mengetahui kandungan dari produk yang digunakannya."Saya percaya dengan efikasi Glycolic Bright karena saya sudah membuktikannya. Formulasi ini sudah divalidasi bersama dokter kulit dunia, clinically tested, sudah teruji pada warna kulit perempuan Asia, dan dapat digunakan untuk kulit sensitif. Selain itu saya sangat suka teksturnya yang ringan," pungkas Cinta dalam kesempatan yang sama.