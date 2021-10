Ladies, Ini 3 Produk Base Make Up Mother of Pearl by Tasya Farasya

Anti Cakey Lock and Smooth Gripping Primer

Cover Age High Coverage Creamy Concealer

Microblur Translucent Loose Powder

(yyy)

Beauty Lovers, tentu kalian sudah tidak asing lagi mendengar nama Tasya Farasya ya. Beauty influencer sekaligus vlogger ternama ini akhirnya merilis brand make up dan skincare dengan nama Mother of Pearl by Tasya Farasya awal september lalu.Melalui video di YouTube Chanelnya, Tasya mengaku nama Mother of Pearl ini berasal dari nama aslinya sendiri yaitu Lulu Farasya. Bila diartikan "Lulu" adalah Mutiara dan "Farasya" adalah Kupu-kupu."Jadi ada jenis kupu-kupu yang memiliki nama mother of pearl karena warna sayapnya seperti cangkang mutiara. Selain diambil dari nama aku, ternyata kupu-kupu ini juga memiliki sifat-sifat baik. Dia selalu membawa cahaya kemana pun dan warnanya bisa berganti-ganti, juga mengsignalkan ke kupu-kupu lainnya keberadaan dia. Jadi, ya itu sih filosofi nama Mother of Pearl sebagai brand beauty aku," ungkap Tasya dalam video yang diunggah pada 4 September 2021.Dalam video tersebut, Tasya juga memperkenalkan tiga produk untuk base make up yang dirilis oleh Mother of Pearl (MOP), di antaranya:Tasya menyebutkan masalah make up yang paling sering dialami kebanyakan wanita adalah hasil riasan yang crack atau lebih dikenal cakey, sehingga make up tidak tahan lama. Karena itu ia menciptakan primer sebagai produk base make up yang dianggap bisa membuat tampilan make up terlihat lebih flawless dan terhindar dari crack. Keutamaan dari primer ini adalah teksturnya yang lengket sehingga membuat produk-produk lainnya bisa nempel saat diaplikasikan.Selanjutnya adalah concealer yang memiliki tekstur thick dan powdery. Tekstur ini menjadi keunggulan concealer MOP karena mudah di-blend dan high-coverage. Dengan packaging yang fungsional, concealer ini memiliki aplikator spons sehingga memudahkan kamu untuk menggunakan make up ketika dalam perjalanan.Yang terakhir adalah loose powder yang berfungsi untuk mengunci make up, menghaluskan kulit dan memiliki kemampuan oil control sehingga make up lebih tahan lama. Istimewanya, loose powder ini hanya memiliki satu shade warna karena Tasya yakin bedak ini cocok untuk semua jenis dan warna kulit.