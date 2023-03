Selain untuk Kulit, Ini 4 Manfaat Mengonsumsi Kolagen bagi Tubuh

Kolagen bersumber hewani terbuat dari ayam, sapi, atau babi. Biasanya kolagen berasal dari kulit, otot, tulang, atau tendon.

Kolagen laut bersumber dari ikan, termasuk ubur-ubur, spons, dan hiu. Kolagen dari kulit ikan, tulang, dan sisik digunakan untuk membuat suplemen.

Kolagen vegan tidak bersumber dari produk hewani apa pun. Itu terbuat dari ragi dan/atau bakteri yang dimodifikasi secara genetik dengan gen manusia yang mengkode kolagen yang ditambahkan ke struktur genetiknya.

Luka bakar dan perawatan luka

Nyeri dan fungsi osteoarthritis

Kesehatan tulang

Kesehatan jantung

Tak hanya untuk kulit , kolagen juga mampu melindungi persendian, mengisi kulit, sampai menopang organ. Itulah mengapa protein paling berlimpah ada di bagian kulit, tulang rawan, tulang tendon, dan ligamen.Sayangnya, semakin bertambahnya usia, tubuh semakin sedikit menghasilkan protein. Dan kala kolagen menurun, masalah mulai bermunculan. Mulai dari nyeri sendi, kelemahan otot, tendon hingga ligamen yang lebih kaku. Bahkan, kulit pun mulai kendur dan berkerut.Pertanyaan sebenarnya adalah apakah menelan protein dalam pil, bubuk, atau cairan sama dengan lebih banyak kolagen di tempat yang benar-benar dibutuhkan. Yang harus diketahui, suplemen kolagen tidak terbatas hanya pada pil atau bubuk. Seperti yang telah dilansir dari The Healthy, saat ini, ada tiga jenis suplemen kolagen:Banyak bukti yang mengatakan kalau suplemen kolagen bisa mengobati luka bakar dan luka biasa. "Sebagian besar data klinis yang kami miliki adalah untuk penyembuhan luka," kata Adam Friedman MD, profesor, dan ketua dermatologi, Sekolah Kedokteran dan Ilmu Kesehatan George Washington, Washington D.C.Sebuah studi dari tahun 2020 yang diterbitkan dalam Annals of Burns and Fire Disasters mengungkapkan bahwa pembalut kolagen dapat meredakan rasa sakit yang terkait dengan luka bakar tingkat dua. Pun ditemukan bahwa bubuk kolagen topikal dapat membantu menyembuhkan luka dari biopsi tusukan.Hasil meta-analisis 2018 yang diterbitkan dalam International Orthopaedics menemukan bahwa kolagen efektif dalam memperbaiki gejala osteoarthritis dengan mengurangi rasa sakit dan meningkatkan fungsi. "Untuk pasien osteoartritis, kami merekomendasikan vitamin D glukosamin sulfat dan kolagen. Untuk wanita, rekomendasi yang sama juga berlaku untuk kalsium," ujar ahli ortopedi Bert R. Mandelbaum, MD, wakil ketua urusan medis di Cedars-Sinai Kerlan-Jobe Institute di Los Angeles.Untuk studi lain, 131 wanita pascamenopause mengonsumsi suplemen kolagen setiap hari selama satu tahun dalam penyelidikan double-blinded terkontrol plasebo secara acak. Hasilnya, dalam jurnal Nutrients 2018, menunjukkan peningkatan kepadatan mineral tulang dan pergeseran menuju peningkatan pembentukan tulang dan penurunan degradasi tulang.Mengonsumsi kolagen dua kali sehari dapat membantu jantung. Dalam sebuah studi kecil tahun 2017 terhadap 32 orang sehat, yang diterbitkan dalam Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, para peneliti meminta mereka untuk mengonsumsi kolagen tripeptida, dua kali sehari saat sarapan dan makan malam dengan total 16 gram per hari selama enam bulan.Temuan mengungkapkan penanda aterosklerosis, seperti kolesterol dan kekakuan dinding arteri, membaik selama masa studi. Mereka percaya bahwa kolagen membantu menjaga elastisitas dinding pembuluh darah, menjaga aliran darah yang sehat.