Terlepas dari usia seseorang, tidak ada yang suka melihat kerutan di leher dan wajah, utamanya bagi kaum hawa. Kerutan leher adalah garis-garis halus yang muncul di sepanjang bagian depan dan belakang leher. Kerutan ini sulit untuk disembunyikan, bahkan dapat mengganggu penampilan hingga menurunkan kepercayaan diri.Jika kamu berusaha keras menyembunyikan tanda-tanda penuaan seperti kerutan pada wajah atau rambut putih, usaha tersebut mungkin akan sia-sia jika kamu mengabaikan perawatan bagian leher.Dr Rinky Kapoor, MBBS, DDV, MD, salah satu pendiri dan direktur The Esthetic Clinics melalui Style Craze merekomendasikan enam pilihan perawatan terbaik untuk mencegah kerutan di leher, antara lain:Vitamin C merupakan bahan umum yang digunakan dalam produk anti keriput. Ini adalah antioksidan yang menonaktifkan radikal bebas dan memperlambat penuaan kulit."Menggunakan serum yang kaya vitamin C dan produk perawatan kulit setiap hari dapat membantu mengurangi atau menunda munculnya kerutan di leher. Konsumsi juga makanan yang kaya vitamin C, termasuk jeruk dan lemon," ujar Dr. Kapoor.Tembakau dan nikotin dalam rokok dapat menghambat kolagen kulit dan mempercepat pembentukan kerutan di leher. Oleh karena itu, berhenti merokok membantu juga membuat kulit terlihat lebih sehat dan cerah.Pelembap adalah cara yang bagus untuk mengurangi kerutan. Sebagian besar krim wajah dan leher terdiri dari beberapa bahan pelembap yang menghidrasi kulit dan meningkatkan kadar elastin dan kolagen.Menggunakan pelembap secara teratur akan membuat kulit tetap kencang dan dapat membantu mengurangi kerutan di leher. Pilihlah produk yang kaya asam hialuronat, yaitu bahan dengan sifat pelembap yang kuat.Studi menunjukkan bahwa mengoleskan tabir surya secara teratur dapat memperlambat tanda-tanda penuaan. Tabir surya tidak hanya melembapkan kulit dan meningkatkan elastisitasnya, tetapi juga melindunginya dari sinar UV yang berbahaya. Gunakan tabir surya minimal dua hingga tiga kali sehari baik kamu beraktivitas di dalam maupun luar ruangan.Banyak penelitian menyimpulkan bahwa mengoleskan krim retinoid ke kulit dapat secara drastis mengurangi tanda-tanda penuaan, seperti garis halus dan kerutan. Krim retinoid dibuat dari vitamin A, maka krim ini sering direkomendasikan sebagai obat untuk kerutan leher. Karena, ada beberapa jenis krim retinoid yang tersedia di pasaran, konsultasikan dengan dokter kulit terlebih dulu untuk memilih retinoid terbaik.Air dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit. Konsumsilah setidaknya delapan gelas air per hari untuk membantu mengurangi kerutan. Mulailah dengan minum segelas air segera setelah bangun tidur dan segelas air lagi selama atau setelah sarapan. Kamu dapat mengikutinya dengan meminum 4 - 6 gelas air sepanjang hari, dengan dua gelas setelah makan siang dan dua gelas setelah makan malam.