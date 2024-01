Ladies, Ini Daftar Brand Kecantikan Favoritnya Beauty Enthusiast Sepanjang Tahun 2023

(Foto: Dok. Istimewa)

Berikut adalah daftar brand pemenang Sociolla Award 2023:

Sebanyak 18 brand tampil sebagai pemenang dari 28 kategori penghargaan yang dihadirkan oleh Sociolla , omni-retailer kecantikan terkemuka di Indonesia.Diketahui, para pelanggan Sociolla melakukan pemilihan langsung brand kosmetik favorit mereka melalui aplikasi SOCO terhitung sejak tanggal 13 hingga 31 Desember 2023 dalam ajang penghargaan terkemuka Sociolla Award 2023.Chrisanti Indiana, Co-Founder dan Chief Marketing Officer PT Social Bella Indonesia mengatakan kecantikan adalah sebuah perjalanan personal dan Sociolla berupaya untuk terus hadir sebagai “bestie” para pelanggan hingga kini."Bagi kami Sociolla Awards tidak hanya sekadar menjadi ajang penghargaan yang melibatkan pelanggan Indonesia dan memberikan apresiasi tinggi bagi brand, tapi juga menjadi bukti kekuatan komunitas Sociolla. Selama periode pemilihan, kami melihat antusiasme luar biasa dari para pelanggan yang ikut terlibat dan memberikan suara untuk produk-produk yang paling menjadi andalan di sepanjang tahun 2023," ungkapnya.Sociolla Award adalah panduan kecantikan bagi para beauty enthusiast tanah air. Ragam kategori, produk, serta brand yang hadir dalam Sociolla Awards adalah kurasi faktual yang dipilih secara langsung dengan merujuk pada penilaian dan ulasan pelanggan.Untuk memastikan keabsahan suara pemilih, Sociolla berkolaborasi dengan Alvara Research Center, sebuah lembaga audit independen yang bertanggung jawab atas validasi suara yang diterima.COSRX Acne Pimple Master PatchAZARINE Hydrashoothe Sunscreen Gel SPF45+++MOTHER OF PEARL So X-TRA! Peptides Sunscreen Foundation SPF40 PA ++VASELINE Healthy Bright Gluta Hyaluron Pro-Retinol Serum UV Lotion Flawless BrightSKINTIFIC Mugwort Acne Clay StickCOSRX Advanced Snail Mucin 96 Power EssenceMAYBELLINE Superstay Vinyl Ink TintGRACE AND GLOW Black Opium Brightening Booster Body WashAVOSKIN Miraculous Retinol AmpouleESQA Powder BlushMAYBELLINE Lash Sensational Sky High MascaraPERSPIREX Perspirex antiperspirant originalCOSRX Salicylic Acid Daily Gentle CleanserSKINTIFIC Cover All Perfect CushionMOTHER OF PEARL Microblur Translucent Loose PowderLAE SA LUAY Hair Spa Smooth KeratinPURE PAW PAW OintmentESQA Brow Pomade PencilMOTHER OF PEARL Anti Cakey Lock and Smooth Gripping PrimerLAVOJOY Hold Me Tight Scalp Scrub Lazy SundayNIVEA Pearl Bright MicellAirMAYBELLINE Hypersharp Extreme EyelinerSTUDIO TROPIK Dreamsetter Setting SprayL'OREAL PARIS Extraordinary Oil GoldSKINTIFIC 5X Ceramide Barrier Moisture GelESQA Goddess Eyeshadow PaletteHMNS OrgsmO'SWEET SINGAPORE Ginger Shampoo