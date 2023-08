Tips Make Up 17 Agustusan Anti Luntur dan Awet Seharian

Wajib pakai primer

Foundation matte

(Foundation. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Maskara dan eyeliner waterproof

Lipstik matte

(Lipstik. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Setting spray

(yyy)

Dalam rangka perayaan HUT ke-78 RI , banyak orang berpartisipasi pada kegiatan perlombaan maupun karnaval. Tentu kamu juga tidak mau melewatkan acara tersebut ya!Perayaan 17 Agustusan biasanya berlangsung mulai dari pagi hingga malam hari. Terkadang, teriknya sinar matahari pun kerap membuat make up jadi cepat luntur karena keringat ya!Nah, untuk menghindari hal tersebut, Gaya mau kasih tips agar riasan wajahmu awet seharian tanpa harus repot-repot touch up. Berikut langkah-langkah yang perlu diikuti!Ya, primer is the key! Menurut laman Beauty Haul, peran primer sangat penting untuk membuat make up 17 Agustusan lebih tahan lama. Selain menyamarkan pori-pori, memakai primer juga bisa membuat kulit jadi lebih halus. Gunakan primer setelah moisturizer (pelembap) dan pastikan kamu memulaskannya merata ke seluruh area wajah ya.Untuk complexion, pastikan kamu memilih foundation dengan hasil akhir matte dan yang sesuai dengan warna kulit agar terlihat natural. Biar hasilnya lebih tahan lama dan tidak luntur, kamu perlu set foundation dengan loose powder atau bedak tabur.Supaya make up awet seharian, tentunya kamu wajib memakai produk dengan label waterproof ya! Cara ini menjadi salah satu langkah mudah dalam mengatasi masalah keringat saat sedang menggunakan make up. Pasalnya, kedua kosmetik tersebut menjadi dua hal yang rentan sekali luntur saat terkena keringat.Bukan rahasia lagi kalau lipstik adalah penyempurna riasan. Menggunakan lipstik dapat membuat wajahmu menjadi segar, cerah dan cantik tentunya. Nah, agar gak bolak-balik retouch, pastikan kamu memilih lipstik matte dengan kandungan air yang tinggi. Sebelum itu, jangan lupa pakai lip balm dulu ya agar bibirmu gak kering dan pecah-pecah.Nah, untuk mengunci make up yang sudah sempurna, kamu wajib banget pakai setting spray. Cukup semprotkan setting spray ke wajah dengan merata. Setelah itu, kamu gak perlu lagi repot untuk touch up makeup setiap merasa kepanasan atau berkeringat saat lebaran nanti. Pasalnya, setting spray mengandung berbagai kandungan yang bisa menyerap minyak di wajah.