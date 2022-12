Mengenal Ultheraphy, Perawatan untuk Mengencangkan Kulit Favoritnya Artis Drama Korea

(Selebriti Korea yang menjadi brand ambassador Ultheraphy. Foto: Dok. Istimewa)

Cara kerja Ultheraphy

(Ki-ka: Dr. Stanley Setiawan, Heidy Sembung, dan Ricardo Manaloto dalam acara konferensi pers Ultheraphy. Foto: Dok. Yuni)

Keunggulan

(yyy)

Pencinta drakor tentu sudah tidak asing ya mendengar nama Lee Min Ho, Kim Ha Neul, dan Jeon So Min. Mereka adalah aktor dan aktris ternama Korea yang melejit karena kepiawaiannya dalam berakting dengan wajah yang tak hanya cantik atau tampan tapi juga menampilkan kulit sehat, kencang dan awet muda.Merz Aesthetics®, perusahaan estetika medis, mengumumkan ketiga nama tersebut sebagai duta merek selebriti pertama di Asia Pasifik untuk merek unggulan mereka, Ultherapy®.Menurut Heidy Sembung, selaku Merz Aesthetics®’ Chief Representative Merz Asia PacificPte.Ltd-Indonesia Representative Office, mereka dipilih sebagai brand ambassador untuk memotivasi banyak orang agar memperhatikan penampilan mereka dengan perawatan estetika. Bukan hanya untuk meningkatkan kepercayaan diri tapi juga untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik."Ketiga selebriti ini diharapkan dapat merepresentasikan kecantikan , ketampanan dan kesehatan kulit dengan karakter mereka masing-masing. Seperti Lee Min Ho dengan karakter maskulin dan charming. Kim Ha Neul sebagai wanita elegan yang luxury (mewah) dan Jeon So Min mewakili perempuan milenial yang ceria dan berani," tutur Heidy dalam acara Ultheraphy Media Launch, di JHL Solitaire, BSD Serpong, Kamis (1/12).Dalam kesempatan yang sama, Dr. Stanley Setiawan, SpKK, FINSDV, FAADV menjelaskan mengenai perawatan Ultheraphy yang ternyata banyak dipilih oleh wanita dan pria dari negeri ginseng sebagai perawatan estetik mereka.Ultheraphy adalah satu perawatan kecantikan yang ditujukan untuk face lifting and brightening non surgical (tanpa bedah operasi) untuk mengencangkan dan mengangkat kulit wajah. Dasar teknologinya adalah ultra sound yang secara alatnya sendiri akan mengirimkan energi yang tembus ke dalam kulit sampai ke bagian dalam kulit. Energi itu akan berubah menjadi panas dengan temperatur 60-70 derajat Celcius."Jangan khawatir, temperatur ini tidak akan merusak permukaan kulit, teknologinya akan membentuk kolagen baru yang berfungsi mengencangkan kulit serta kualitas kulit akan jadi lebih maksimal. Seperti pori-pori jadi mengecil, tekstur kulit lebih halus, warna tone-nya merata, ini merupakan manfaat dari Ultheraphy," jelas Dr. Stanley.Perawatan ini tidak memiliki persiapan khusus bagi pasien. Hanya saja, Ultheraphy dilakukan harus berdasarkan indikasi yaitu untuk mengatasi kulit yang kendur karena penuaan. Waktu pelaksanaan itu tergantung dari banyaknya area wajah atau titik yang perlu di treatment. Namun, idealnya Ultheraphy dilakukan selama satu jam.Dr. Stanley mengingatkan hasil dari perawatan ini tidak instan karena adanya proses pembentukan kolagen baru, sehingga biasanya membutuhkan waktu dan hasilnya dapat dilihat setelah 12 minggu dan bertahan hingga 18 bulan. Jadi, pada dasarnya treatment ini dilakukan satu tahun sekali."Pasien masih akan merasakan manfaatnya di bulan ke-12 atau lebih. Seperti kulit lebih kecang, sehat dan seolah-olah terlihat awet muda, namun tidak sedrastis orang yang melakukan operasi plastik. Tetap terlihat natural," ujarnya.Yang menyenangkan dari treatment ini menurut Dr. Stanley, adalah tidak membatasi pasien dari berkegiatan. Jadi, setelah perawatan pasien pun masih bisa bekerja, dan beraktivitas seperti biasa.Selain itu, Dr. Stanley juga menyampaikan Ultheraphy adalah perawatan estetika untuk mengencangkan kulit, sehingga perawatan ini bisa dilakukan sebagai perawatan anti-aging."Perlu diingat, tanda-tanda penuaan kulit mulai terlihat diusia 25 tahun ke atas. Pada usia tersebut, setiap tahunnya satu persen kolagen akan hilang dan itu terus terjadi secara agresif di tahun-tahun berikutnya. Sementara, pada wanita yang mengalami menopause, sekitar lima persen kolagen hilang sehingga menyebabkan kulit menjadi kendur. Maka, idealnya treatment ini bisa dimulai pada usia 25 tahun ke atas dan hanya dilakukan pada area wajah tertentu," tutup Dr. Stanley.