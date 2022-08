Bikin Awet Muda, Ini Manfaat Pepaya untuk Kecantikan

(Kamu bisa konsumsi pepaya langsung dimakan, dibuat jus, atau dicampur dengan bahan makanan lainnya. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

Pepaya buah berwarna jingga dengan tekstur yang cukup lembut ini merupakan buah yang paling mudah didapatkan di Indonesia. Buah ini umumnya dikenal sebagai buah yang bisa memperlancar buang air besar (BAB) tapi ternyata studi menunjukkan bahwa pepaya juga bagus untuk kulit.Dikutip dari Healthline, buah ini tentunya kaya akan nutrisi. Pepaya mengandung antioksidan sehat yang disebut karotenoid terutama satu jenis yang disebut likopen. Tak hanya itu, pepaya juga mengandung magnesium dan vitamin B1, B3, B5, C, E dan K.Pepaya dianggap mampu melindungi dari kerusakan kulit. Mengonsumsinya dapat membuat kulit lebih kencang dan awet muda.Aktivitas radikal bebas yang berlebihan diyakini bertanggung jawab atas banyak kerutan, kendur, dan kerusakan kulit lainnya yang terjadi seiring bertambahnya usia.Nah, vitamin C dan likopen dalam pepaya dapat melindungi kulitmu serta membantu mengurangi tanda-tanda penuaan.Dalam sebuah penelitian, melengkapi diri dengan likopen selama 10 hingga 12 minggu dapat mengurangi kemerahan kulit setelah terpapar sinar matahari, yang merupakan tanda cedera kulit.Di sisi lain, perempuan lansia yang mengonsumsi campuran likopen, vitamin C, dan antioksidan lainnya selama 14 minggu mengalami penurunan kedalaman kerutan wajah yang terlihat dan terukur.Jadi bisa dilihat kan bahwa pepaya sangat menguntungkan untuk kulitmu. Kamu bisa konsumsi pepaya langsung dimakan, dibuat jus, atau dicampur dengan bahan makanan lainnya.