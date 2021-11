Makin Glowing di Usia 40an, Aktris Korea Ini Bagikan Tips Awet Muda

Kim Tae-hee

Gong Hyo-jin

3. Kim Ha-neul

Saat ini, kecantikan wanita Korea memang menjadi 'kiblat' kebanyakan wanita di seluruh dunia. Bahkan, di usia yang terbilang tak lagi muda, beberapa aktris Korea justru makin terlihat cantik dan tak kalah glowing dengan anak remaja.Seperti ketiga aktris ternama Korea Selatan ini. Seolah kecantikannya tak lekang oleh waktu meski usianya telah memasuki usia 40an. Mereka pun tak segan berbagi tips agar wajahnya selalu terlihat awet muda dilansir dari Instagram @wowkdrama.id!Istri dari aktor Rain ini mengaku rutin menggunakan skincare. Mulai dari pembersih wajah, toner. essence, lotion hingga eye cream. Selain itu, ia pun memilih tidak memakai make up ketika sedang tidak bekerja.Meski usianya 41 tahun, namun pemeran "It's Okay, That's Love' ini tetap glowing layaknya seorang remaja. Gong Hyo-jin memilih make up natural untuk sehari-hari. Dan ia pun rutin menggunakan face mist untuk menjaga kelembapan kulitnya.Aktris yang memulai karirnya sebagai model ini memiliki rahasia kecantikan yang cukup sederhana. Rutin membersihkan wajah setelah beraktivitas dan menggunakan skincare yang bisa melembapkan wajah menjadi prioritasnya dalam merawat kulit.