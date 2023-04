Sophia Latjuba Beberkan Rahasia Kulit Wajahnya yang Makin Mulus

Alat Hollywood Spectra. Dok. Ist

dr. Gaby Syerly, M.Biomed (AAM) bersama Shopia Latjuba dan Bertrand Antolin. Dok. Ist

(FIR)

Punya kulit mulus di usia yang tak lagi muda, membuat publik penasaran dengan perawatan apa yang telah dilakukan Sophia Latjuba . Terlebih, aktris yang telah menginjak usia 52 tahun ini punya kulit sensitif.Sophia Latjuba tidak mau sembarang memilih dan menggunakan produk kecantikan. Butuh ketekunan memilih klinik kecantikan, mengingat ia telah 40 tahun syuting memakai make up dan kerap terpapar lighting."Jadi, satu-satunya cara untuk ngebenerin kulit wajahku ya dengan alat yang tepat," ujar Sophia Latjuba, dalam keterangannya.Sophia mengakui jatuh cinta dengan treatment menggunakan laser Hollywood Spectra. Sophia pun menyadari betapa perubahan mencolok yang dirasakan usai mendapatkan treatment tersebut."Beberapa hari setelah pakai alat itu aku merasa ada yang beda di muka aku, lebih bersih, lembut, dan mulus banget kayak pegang kaca," katanya.Hollywood Spectra merupakan bagian dari kampanye #MENOLAKTUA™ By Youth & Beauty Clinic. Treatment ini dapat dikombinasikan dengan treatment seperti Ultherapy, Thermage, Skinbooster, Plasma Collagen Booster, Pico Plus Laser dan masih banyak lagi.Menurut dr. Gaby Syerly, M.Biomed (AAM), treatment tersebut sudah tersertifikasi dan aman digunakan. Mulai dari klinik yang terdaftar resmi, produk yang aman, hingga dokter yang berkualitas dan sudah diakui."Dengan lebih mengedepankan pola hidup sehat dan terlihat awet muda, kami berharap para wanita dan pria akan tampil maksimal serta lebih percaya diri," ujar dr. Gaby yang juga founder Youth & Beauty Clinic.Youth & Beauty Clinic juga memberikan beberapa alternatif untuk tetap terlihat awet muda dan cantik natural, seperti dengan memperbaiki kontur wajah menggunakan filler dan menghilangkan kerutan dengan botox.