Raine Beauty Rilis Complexion untuk Make Up Tampak Flawless dan Cantik Natural

(6 shades warna The Daily Skin Drops. Foto: Dok. Raine Beauty)

(yyy)

Salah satu kunci tampilan riasan yang sempurna setelah skin prep adalah complexion atau base make up . Selain memperhatikan tone color, menyesuaikan complexion dengan jenis kulit yang dimiliki juga menjadi faktor utama, guna menghindari potensi masalah kulit yang muncul akibat penggunaan make up yang tidak tepat.Raine Beauty by Raisa menghadirkan complexion untuk kebutuhan sehari - hari, The Daily Skin Drops yang hadir dengan 6 pilihan warna untuk melengkapi keindahan kulit orang Indonesia."Setiap tetes The Daily Skin Drops seakan menciptakan love at first drop, perasaan cinta dan amazed yang muncul pada tetesan pertama saat diaplikasikan ke kulit," ujar Raisa Andriana, Founder Raine Beauty.Menurut pelantun 'Kali Kedua', saat ini riasan natural masih menjadi favorit look di kalangan beauty enthusiast. The Daily Skin Drops dilengkapi dengan 6 for 6 wonders untuk memenuhi kebutuhan make up kita sehari-hari. Memiliki feel yang lightweight, natural radiant finish, dan coverage yang light to medium, untuk mendukung tampilan kulit sehat - bare-but-better.Complexion ini juga merupakan perpaduan antara make up dengan skin care benefit yang ramah untuk semua jenis kulit dan membuatnya tampak lebih flawless. The Daily Skin Drops mengandung 6 skin-loving ingredients yaitu, Peptides sebagai anti-aging & hydrating hero, Niacinamide sebagai skin texture refining & brightening hero.Ada juga Hyaluronic Acid sebagai moisturizing hero, Sugarcane extract sebagai local hero yang memberikan formulasi yang smooth, Vitamin E sebagai antioxidant hero, dan kandungan UV-anti-pollution shield sebagai anti city-stressor hero."Hadir dalam 6 shades yang merayakan keunikan kulit Indonesia, merefleksikan tampilan yang lebih percaya diri untuk bebas berekspresi. The Daily Skin Drops mengeluarkan 6 flexible-tone shades untuk jenis kulit dan warna berbeda khas Indonesia yaitu, shade Fair, Light, Light Medium, Medium Neutral, Medium Warm, dan Tan. #LoveatFirstDrop adalah perayaan indahnya keragaman kulit Indonesia yang sehat dan tampak flawless, hanya dengan menggunakan complexion yang sederhana," pungkas Raisa.