Berapa Lama Alis Bisa Tumbuh Kembali?

Ilustrasi-Pexels

Jakarta: Mencabut alis dan merapikannya seringkali dilakukan oleh para wanita untuk mendapatkan tampilan alis yang sempurna. Meskipun mudah untuk mencabutnya, jangan sampai kamu berlebihan melakukannya.



Aktivitas ini bisa membuat alis menjadi tipis atau bahkan botak. Dan tentunya, ini merupakan hal yang tidak diinginkan.



Lalu, berapa lama waktu yang dibutuhkan agar rambut-rambut halus di alis bisa tumbuh kembali? Menurut Dr Brendan Camp, seorang dokter kulit bersertifikat di Medical Dermatology and Cosmetic Surgery di New York, kemungkinan tumbuhnya rambut alis sangat bergantung pada penyebab kerontokan rambut.



“Itu semua tergantung pada etiologi atau penyebab alis menipis, rambut bisa tumbuh kembali atau tidak,” ujar Dr Camp.



"Misalnya, kerontokan alis akibat alopecia areata seringkali berhasil diobati dengan perawatan seperti suntikan kortison dan alis yang rontok karena terlalu banyak mencabutnya dapat membaik hanya dengan berhenti mencabutinya," sambung Dr. Camp.



Akan tetapi, penyebab kerontokan rambut yang kurang umum seperti alopecia fibrosing frontal dapat menyebabkan jaringan parut. Sehingga menyebabkan kerontokan rambut permanen.



"Rambut yang terdapat pada alis, sama seperti rambut di bagian lain tubuh kita, yang akan mengalami siklus pertumbuhan yang teratur," kata ahli kulit yang berbasis di New York, Joshua Zeichner.



"Rambut alis tumbuh secara aktif selama tiga sampai empat bulan, diikuti dengan fase istirahat, setelah itu rambut akan rontok dari kulit," sambungnya.



Ini adalah proses yang sebagian besar dari kita tidak sadari. Tubuh kita akan terus-menerus membuat rambut baru, jadi kebanyakan orang tidak memperhatikan kerontokan dan pembaruan.



"Jika kamu bertanya-tanya apakah ada cara untuk mempercepat pertumbbuhan alis, bisa menggunakan serum khusus," tambah Zeichner.



"Salah satu produk terpopuler saat ini adalah serum untuk menumbuhkan alis, yang dirancang untuk menargetkan folikel dan mendorong regenerasi dan pertumbuhan rambut," kata pakar alis selebriti Sal Cikikcioglu.



Akan tetapi, Cikikcioglu menambahkan bahwa produk-produk tersebut bukanlah solusi yang cepat. Kamu tetap harus menunggu beberapa bulan untuk alis kembali tumuh. Jadi, sambil menunggu rambut di alis tumbuh, kamu bisa menggunakan pensil alis untuk membentuknya.

(FIR)