5 Obat Rumahan untuk Menghilangkan Pigmentasi di Bawah Mata

Seiring bertambahnya usia, kamu mungkin akan melihat perubahan nyata pada warna kulit. Sebut saja beberapa bintik hitam, bercak, atau lingkaran di bawah mata. Meskipun lingkaran ini dapat mengindikasikan kelelahan, dehidrasi, dan kurang tidur, tapi lingkaran tersebut bisa juga disebabkan oleh h iperpigmentasi. Yup, pigmentasi di bawah mata merupakan kelebihan pigmen yang lebih gelap dibandingkan kulit di sekitarnya. Meskipun biasanya hal ini tidak perlu dikhawatirkan, sebagian dari kamu tentu merasa kondisi ini dapat menganggu penampilan.Sementara, meningkatnya produksi melanin di kulit juga menyebabkan perubahan warna kulit, sehingga meninggalkan bintik hitam dan bercak pada kulit. Dan paparan sinar matahari adalah penyebab umum pigmentasi kulit.Saat kulit terkena sinar matahari atau radiasi ultraviolet (UV), tubuh akan memproduksi melanin untuk mempertahankan diri dari sinar berbahaya. Hal ini mungkin membuat kulit lebih berpigmen. Selain itu, perubahan hormonal, genetika, dan pengobatan tertentu juga dapat meningkatkan risiko pigmentasi, sehingga terjadi perubahan warna.Melansir dari laman Health Shots, ada beberapa obat rumahan yang dianggap efektif untuk mengatasi pigmentasi di bawah mata, di antaranya:Kaya akan sifat anti-bakteri dan anti-jamur, cuka sari apel sangat bermanfaat untuk menghilangkan noda dan bercak. Selain itu, kandungan asam malatnya dapat menurunkan produksi melanin dan membantu mengontrol munculnya bintik coklat dan hiperpigmentasi. ACV juga mengelupas kulit, sehingga membuat warna kulit lebih cerah.Cara pengaplikasiannya:- Campurkan 2 sendok makan cuka sari apel dengan 1 sendok makan tepung gram menjadi satu.- Tambahkan 1 sendok makan madu ke dalamnya dan aduk rata.- Oleskan campuran ini pada bintik-bintik yang terlihat di bawah mata.- Lalu, diamkan selama 10 menit, pijat masker kering selama 2 hingga 3 menit, kemudian bilas.Sebuah studi tahun 2013 yang diterbitkan oleh National Library of Medicine menemukan bahwa mulethi memiliki sifat anti-inflamasi, anti-mikroba, dan anti-penuaan yang diketahui bermanfaat untuk mengurangi kerutan dan garis-garis halus.Ini juga membantu mengurangi gejala kondisi kulit seperti pigmentasi, dan mencegah kerusakan akibat sinar matahari. Pun bisa mengendalikan jerawat dan mempercantik warna kulit. Caranya, campurkan bubuk licorice dengan kunyit sehingga membentuk pasta. Lalu tambahkan air mawar untuk membuatnya halus. Oleskan campuran tersebut ke kulit dan biarkan selama 10–15 menit, lalu bilas.Karena kandungan flavonoidnya yang tinggi, teh hijau celup dapat membantu meningkatkan elastisitas kulit dan mengurangi lingkaran hitam serta pigmentasi. Cara mengaplikasikannya, seduh teh hijau celup dan biarkan dingin. Letakkan kantong teh di bawah setiap mata selama 10–15 menit, dan pastikan menutupi lingkaran hitam. Tekan perlahan kantong untuk mengeluarkan teh kaya antioksidan. Buang kantong teh bekas, kemudian lembapkan kulitmudengan moisturizer.Kandungan enzim dan vitamin C kentang dapat membantu meringankan bintik hitam dan meratakan warna kulit. Sifat asamnya yang ringan dapat mengelupas sel-sel kulit mati, sehingga membuat kulit menjadi lebih cerah. Ini juga dapat menyehatkan kulit, semuanya berkat vitamin A, vitamin C, pati, dan enzim.Cara membuatnya, cuci kentang, kupas, lalu potong-potong. Teteskan beberapa tetes air mawar pada irisan kentang dan gosokkan beberapa saat pada noda yang terlihat di bawah mata. Kamu juga bisa mengiris kentang mentah dan menempelkan irisan tersebut pada area yang terkena selama 15-20 menit.Enzim seperti papain dan antioksidan dalam pepaya terkenal dengan potensi manfaatnya untuk mengatasi masalah pigmentasi. Papain mengelupas sel kulit mati, membantu pergantian sel dan mengurangi bintik hitam.Sementara, kandungan vitamin A dan C dalam buah ini membantu meringankan pigmentasi dan membuat warna kulit lebih merata. Selain itu, sifat pelembap pepaya juga dapat berkontribusi pada kulit yang lebih sehat.Cara menggunakannya, tumbuk pepaya matang dan tambahkan kebaikan gel lidah buaya ke dalamnya. Campur kedua bahan. Lalu, oleskan campuran tersebut ke area yang terkena, biarkan selama 15-20 menit sebelum dibilas. Ini akan membuat kulit terlihat bersih dan bersinar.