5 Cara Mengecilkan Pori-pori Wajah secara Alami

Pori-pori wajah sangat penting untuk dijaga agar kulit tetap sehat dan lembab. Jika kamu memiliki pori-pori wajah yang besar biasanya hal itu dipicu oleh beberapa faktor, seperti produksi minyak berlebih, dan elastisitas kulit akan menurun.Hal tersebutlah yang membuat pori-pori mudah tersumbat dan menyebabkan timbulnya komedo hingga jerawat. Menurut ahli dermatologi asal New York, Jeannette Graf, MD, memasuki usia 40 kemampuan pengelupasan kulit seseorang juga akan menurun sehingga pori-pori akan terlihat membesar.Produksi kolagen dan elastin juga mulai berkurang, itulah mengapa mulai muncul kerutan dan berpengaruh dengan tampilan pori-pori yang mulai mengendur. Tetapi jangan khawatir, ada banyak cara yang bisa kamu lakukan untuk mengecilkan pori-pori wajah, bahkan masalah ini bisa diatasi dengan cara sederhana dan menggunakan bahan-bahan alami.Dilansir dari berbagai sumber, berikut adalah bahan bahan alami yang bisa kamu jumpai dimanapun untuk mengecilkan pori-pori wajah, diantaranya:Selain untuk mencerahkan wajah, ternyata lemon memiliki kegunaan untuk kecilkan pori wajah, lho! Jadi, kandungan asam sitrat pada lemon memiliki kemampuan untuk mengecilkan pori-pori yang membesar. Selain itu, lemon juga berguna untuk menjaga kelembaban kulit wajah. Cara yang bisa dilakukan adalah cukup mengoleskan air perasan lemon pada wajah dan biarkan selama 15 menit.Alpukat bermanfaat untuk melindungi kulit dari keriput dan tanda-tanda dari penuaan dini karena alpukat banyak mengandung karotenoid antioksidan, vitamin E, dan vitamin C. Vitamin E berguna untuk membantu mencegah penuaan dini akibat dari paparan sinar matahari sedangkan vitamin C merupakan zat yang dibutuhkan untuk membuat elastin dan kolagen agar kulit tetap kenyal. Dengan alpukat, penyebab pori-pori membesar akan dibasmi sehingga pori-pori wajah akan mengecil dan menutup dengan sendirinya. Cara yang bisa dilakukan sangatlah mudah yakni cukup dengan menghaluskan satu buah alpukat lalu gunakan sebagai masker wajah.Pisang kaya akan vitamin C dan tentu saja efektif untuk memutihkan wajah secara alami. Caranya adalah dengan menghaluskan 1 buah pisang lalu tambahkan 1 sdm madu. Campur hingga rata lalu oleskan pada wajah.Lidah buaya memiliki banyak manfaat, selain dapat menyegarkan wajah, lidah buaya juga mampu mencerahkan kulit wajah, serta mengecilkan pori-pori wajah. Caranya pun mudah saja, dengan mengambil gel lidah buaya yang ada di tengah lalu oleskan secara merata pada kulit wajah Anda. Diamkan selama 15 menit lalu bilas dengan air bersih.Buah tomat mengandung potasium dan vitamin C yang tinggi sehingga bisa mengatasi kulit kusam dan mencerahkan kembali. Belum lagi kandungan likopennya yang mampu melawan radikal bebas dan bantu mengatasi masalah kulit yang berhubungan dengan penuaan, termasuk pori-pori yang membesar. Caranya adalah dengan membagi tomat yang sudah matang menjadi dua bagian, lalu gosokkan tomat ke seluruh wajah dan diamkan hingga jus dari tomat dapat diserap wajah. Diamkan selama 15 menit, lalu bilas wajah hingga bersih.