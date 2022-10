Kenali jenis dan kebutuhan kulit

Edukasi diri

Pilih brand yang terpercaya

Beberapa tahun ini, Korean Beauty telah menjadi 'kiblat' kecantikan bagi wanita di seluruh dunia. Kulit yang putih, bersih dan glowing pun jadi dambaan kaum hawa demi menunjang penampilannya.Jeon Somi merupakan salah satu penyanyi asal Korea Selatan yang memiliki pengaruh besar di kalangan anak muda terutama generasi Z. Pelantun 'Dumb-Dumb' ini selalu membawa aura positif, tampil energik dan memiliki kulit yang sehat.Didapuk menjadi Global Brand Ambassador dari merek kecantikan COSRX sejak Februari lalu, Somi diharapkan dapat menampilkan sosok perempuan dengan tampilan kulit yang sehat, dan glowing tentunya.Sebenarnya apa sih rahasia kulit cantiknya Jeon Somi? Yuk, simak ulasannya di bawah ini:Langkah pertama yang selalu dilakukan mantan anggota girlband I.O.I ini adalah mengenali jenis dan kebutuhan kulitnya. Sebelum membeli dan menggunakan produk skincare ketahui dan kenali dulu jenis kulitmu, permasalahan hingga kebutuhan kulitmu. Sebagai brand yang berkomitmen untuk menjadi solusi segala permasalahan kulit, menurut Somi, COSRX mengakomodasi kebutuhan semua jenis kulit mulai dari kulit berjerawat, kulit kusam, blackhead dan whitehead hingga kulit sensitif.Setelah mengetahui dan mengenal kebutuhan kulit, Somi selalu mencari produk apa yang bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun sebelumnya, jangan lupa untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya untuk memastikan produk tersebut merupakan jawaban kondisi kulitmu. Kamu bisa mencari informasi mengenai bahan aktif, kelebihannya, produk untuk jenis kulit apa saja, saran penggunaan, efek samping hingga review jujur dari yang sudah menggunakan produk tersebut.Memahami pentingnya konsumen untuk mendapatkan produk yang jelas cocok dengan jenis kulitnya, seluruh kandungan pada produk COSRX dipastikan menggunakan bahan dasar alami yang aman bagi semua jenis kulit, terlebih kulit sensitif yang cenderung harus lebih berhati-hati ketika memilih produk bagi kulit.Langkah terakhir, Somi memilih brand skincare yang tepat dan terpercaya. Ia selalu memastikan merek tersebut memiliki banyak review baik dan menghadirkan segala kebutuhan kulit yang dimiliki sehingga menjadi all in one solution. Somi mengungkapkan bahwa COSRX menghadirkan berbagai produk dari cleanser hingga sunscreen untuk berbagai permasalahan kulit dan berkomitmen untuk menjadi solusi segala permasalahan kulit.