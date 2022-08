Ini Produk Perawatan Kulit Pilihan Artis Hollywood untuk Acara Oscar

(Katherine Medina. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Ladies, tentu kamu setuju bahwa setiap artis yang datang di acara penghargaan selalu memberikan penampilan terbaik mereka, khususnya pada saat momen 'red carpet'. Mulai dari mengenakan busana yang glamor dan elegan, hingga tampilan make up yang memukau.Namun, tahukah kamu dibalik kecantikannya, para artis-artis tersebut melakukan sejumlah perawatan untuk membuat kulitnya tampak lebih segar, sehat dan cerah.Salah satunya dengan menggunakan rangkaian produk Fire & Ice Facial dari iS Clinical yang dianggap dapat memberikan tampilan kulit halus dan bercahaya seperti mengenakan dewy make up.Produk ini menjadi pilihan kebanyakan artis Hollywood, sebagai perawatan kulit sebelum acara gala atau Oscar dan membuat perawatan ini dikenal sebagai "Red Carpet Facial" di negara asalnya.Katherine Medina Executive Director International Sales dari Innovative Skincare, mengatakan rangkaian produk perawatan kulit iS Clinical dibuat hanya dari bahan botani alami terkuat dan paling murni yang diekstraksi memenuhi kualitas farmasi."Untuk menghadirkan ramuan alami terbaik yang dipadukan dengan perawatan kulit rutin, Innovative Skincare juga menggandeng jajaran dokter spesialis ternama, Sherina Balaratnam, yaitu salah satu dari lima dokter dermal filler treatment terbaik di Inggris. Hasilnya, lahirlah treatment spesial yang disebut Fire & Ice, di mana produk-produk rangkaian perawatan ini menjadi pilihan untuk spa medis, profesional estetika, dan dokter kulit di seluruh dunia," jelas Katherine dalam acara Grand Launching iS Clinical, Jumat (12/8), di Hotel Langham, Jakarta.Perawatan klinis ini dirancang untuk membantu menyamarkan garis halus dan kerutan di wajah, meningkatkan regenerasi sel, dan membantu mengatasi permukaan kulit yang tidak merata. Dengan kombinasi intensive chemical peeling dan mild facial, iS Clinical memungkinkan penggunanya untuk memiliki kulit terbaik melalui perawatan dua masker profesional yaitu Fire & Ice Facial.Fire Masque (Intensive Resurfacing Masque) memiliki kandungan AHA, ekstrak teh hijau, retinol, dan juga vitamin B3 yang mampu memperbaiki tekstur kulit serta mempercepat pertumbuhan sel kulit baru.Sedangkan, Ice Masque (Rejuvenating Masque) mengandung sodium hyaluronate, lidah buaya, dan berbagai antioksidan seperti ekstrak daun teh hijau, biji anggur, rosemary, dan licorice (akar manis) yang diformulasikan secara khusus untuk melembabkan, mencerahkan sekaligus menenangkan wajah yang iritasi."Dengan kolaborasi dengan dokter spesialis kulit, perawatan Fire & Ice Facial ini akan ditambahkan dengan beberapa serum rekomendasi lainnya untuk membantu melembapkan dan mengatasi indikasi seperti hiperpigmentasi, kerutan atau pun jerawat yang akan disesuaikan dengan kondisi dan jenis kulit pasien," pungkas Katherine.