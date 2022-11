Simak Perbedaan 6 Bedak Ini Biar Make Up Kamu Jadi Flawless

1. Translucent powder

(Translucent powder. Foto: Dok. Istimewa)

2. Compact powder

(Compact powder. Foto: Dok. Istimewa)

3. Two way cake

(Two way cake. Foto: Dok. Istimewa)

4. Loose powder

(Loose powder. Foto: Dok. Istimewa)

5. Shimmering powder

(Shimmering powder. Foto: Dok. Istimewa)

6. Finishing powder

(Finishing powder. Foto: Dok. Istimewa)

(TIN)

Pada dasarnya bedak dalam penggunaan make up sangat diperlukan untuk mengunci riasan agar tetap pada tempatnya. Ditambah, jika kamu memiliki kulit berminyak, bedak mempunyai peran untuk mengontrol kilap dan mencegah foundation bergeser.Tak dapat dipungkiri, bedak wajah merupakan perlengkapan wajib di hampir setiap kehidupan pencinta kecantikan, tetapi mereka telah menjadi subjek yang semakin rumit.Bedak saat ini sudah memiliki berbagai jenis dengan fungsi yang berbeda pula, ada translucent powder, setting powder , compact powder, dan masih banyak lagi.Mungkin kamu akan sedikit bingung bedak apa yang harus kamu miliki dan pakai, namun sekarang enggak perlu bingung lagi. Karena, pada artikel ini kami akan membahas fungsi hingga cara pengaplikasian setiap jenis bedak.Ini adalah jenis bedak transparent guna menyerap minyak berlebih dan mengontrol kilau di wajah. Dengan hasil matte dan tidak memiliki warna, sehingga bedak ini tidak mengubah warna foundationmu. Bedak ini juga bisa digunakan saat kamu tidak menggunakan riasan apa pun.Bedak padat hadir dalam bentuk dipress. Karena partikelnya sedikit lebih besar dan mengandung bahan-bahan yang saling menempel ini, menggunakan terlalu banyak bedak padat dapat menghasilkan penampilan yang dempul. Bedak ini tahan pada jenis kulit normal to dry.Bentuknya mirip seperti compact powder, namun two way cake memiliki coverage yang lebih tinggi dan sangat cocok digunakan pada kulit kering. Bedak ini biasanya digunakan untuk tpuch up riasan yang sudah berjam-jam.Memiliki fungsi yang sama dengan translucent powder, bedanya loose powder bisa merubah warna foundation atau concealer. Kamu bisa menyesuaikan warnanya dengan shade yang pas di kulitmu. Jika menggunakan bedak ini maka riasan akan lebih natural dibandingkan dengan compact powder ataupun two way cake, karena partikelnya yang halus.Bedak jenis ini mengandung glitter/bubuk kilap. Biasanya shimmering powder digunakan untuk make up pesta dan riasan di malam hari. Dengan hasil glamour finish dan bisa untuk segala jenis kulit.Finishing powder umumnya digunakan setelah setting powder untuk menyamarkan garis halus dan pori-pori, memberikan tampilan seperti airbrush. Ini paling baik untuk situasi di mana kamu akan sering difoto, dan langkah penting untuk riasan sehari-hari. Bedak ini berwarna putih, jadi jika kamu berurusan dengan kamera dan lampu kilat yang kuat, kamu harus berhati-hati.