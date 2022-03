Amankah Menggunakan Serum Vitamin C saat Hamil?

Apakah vitamin C aman digunakan bagi wanita hamil?

Manfaat vitamin C saat hamil

Sudah menjadi rahasia umum bahwa mengonsumsi vitamin C melalui buah dan sayuran segar menawarkan segudang manfaat kesehatan. Terutama untuk meningkatkan s istem kekebalan tubuh Ketika dioleskan dalam bentuk serum, penelitian menunjukkan bahwa vitamin C bertindak sebagai pengobatan pencegahan yang sangat baik terhadap tanda-tanda penuaan dini dan kerusakan akibat sinar matahari.“Vitamin C juga dapat membantu mengurangi munculnya kerutan, mencerahkan bintik hitam, dan menghilangkan jerawat,” ujar Dr Neera Nathan kepada Harvard Health.Vitamin C bekerja sebagai antioksidan kuat yang dapat menetralisir radikal bebas. Karena sifat antioksidannya, vitamin C membantu proses regenerasi alami kulitmu, yang membantu tubuh memperbaiki sel-sel kulit yang rusak,” kata dokter kulit Patricia Wexler.Wanita hamil memiliki daftar makanan, produk, dan aktivitas yang harus mereka hindari. Tetapi untungnya, serum vitamin C bukan salah satunya."Vitamin C adalah bahan yang bagus dan aman untuk digunakan saat hamil," kata Dr Rachel Nazarian, dokter kulit di Schweiger Dermatology Group di NYC."Untungnya, ini adalah bahan yang sangat aman dan bekerja dengan baik, dengan produk lain di sebagian besar perawatan kulit dasar, seperti tabir surya,” jelas Nazarian.Lebih lanjut, Nazarian menjelaskan, karena turunan vitamin C yang ditemukan dalam perawatan kulit memiliki pH seimbang, serum vitamin C tidak akan berbahaya. Kecuali jika digunakan 100 kali lebih sering daripada yang seharusnya.Melasma adalah bentuk umum dari hiperpigmentasi yang disebabkan oleh kelebihan estrogen dan progesteron. Kondisi ini sangat umum, sehingga 70 persen wanita mengalaminya selama kehamilan. Seringkali, paparan sinar matahari yang meningkat dapat memperparah masalah ini.Jadi mengaplikasikan tabir surya dengan kandungan SPF 50 sebelum keluar rumah dapat membantu mencegah bintik hitam yang tidak diinginkan. Namun terkadang, melasma tidak dapat dihindari, karena faktor genetik."Untungnya, penelitian telah menunjukkan bahwa serum vitamin C memiliki kemampuan untuk mengurangi produksi melanin. Yang pada gilirannya memudarkan area yang lebih gelap ini," menurut Hello Giggles.Jerawat adalah masalah kulit umum lainnya yang muncul dengan sendirinya selama kehamilan, yang sekali lagi disebabkan oleh fluktuasi hormon. Menurut ahli kecantikan di Marie Claire, kulit di wajah (dan tubuh) menghasilkan lebih banyak sebum karena peningkatan progesteron. Dan vitamin C datang untuk menyelamatkan. Sifat anti-inflamasi dan antioksidan bahan ini mengurangi kemerahan pada jerawat dan mendorong penyembuhan.