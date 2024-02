Ajak 100 Mitra Keliling Eropa, MS Glow Bagikan Tips Skincare saat Perjalanan di Musim Dingin

(Selain para mitra, MS Glow juga mengajak beberapa brand ambassador di antaranya, Ria Ricis, Lesty Kejora, Bunda Corla, Aaliyah Massaid, dan masih banyak lagi. Foto: Dok. Istimewa)

(yyy)

Demi mewujudkan cita-cita untuk membuat perempuan lebih berdaya dan cantik luar dalam, MS Glow memberikan penghargaan berupa perjalanan tur keliling benua Eropa untuk 100 orang mitra terpilih.Merek kecantikan lokal ini terus menguatkan model bisnis kemitraannya dengan semangat untuk menciptakan semakin banyak perempuan yang menjadi entrepreneur dan bisa mandiri secara finansial.Para mitra yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia pun dapat menikmati liburan bersama dalam perjalanan Glow to Europe pada awal hingga pertengahan Februari 2024. Termasuk founder MS GLOW yakni Shandy Purnamasari dan Maharani Kemala yang ikut serta dalam rombongan untuk memperkuat kebersamaan dengan para mitra bisnis."Setelah bekerja keras selama 2023 lalu rasanya tak berlebihan jika kini kami ajak para mitra dengan pencapaian terbaik, untuk diapresiasi dengan trip Glow to Europe. Kegiatan ini juga dimaksudkan agar masyarakat bisa melihat bahwa MS GLOW ingin membuat para perempuan Indonesia bisa sama-sama glowing dengan produk lokal, sekaligus bisa menambah wawasan dan pengalaman berharga dengan liburan impian. Saya yakin siapapun Anda, bisa tumbuh menjadi women with value bersama MS GLOW," ungkap Shandy Purnamasari, founder MS GLOW.Glow to Europe dimulai pada Minggu, 4 Februari 2024, dengan mengajak sejumlah public figure yang bertindak sebagai brand ambassador MS GLOW. Tujuan pertama adalah negara Italia, kemudian berlanjut ke Swiss dan berujung di Paris, Perancis. Seperti diketahui, bulan Februari di beberapa negara Eropa telah memasuki musim dingin hingga bersalju.Perubahan cuaca tentu membuat kondisi kulit juga ikut berubah. Menurut Shandy, saat liburan di cuaca dingin yang paling penting adalah menjaga kulit tetap terhidrasi. Pastikan memilih pembersih wajah yang tepat."Dengan facial foam MS GLOW saya selalu memastikan untuk bisa membersihkan kulit secara efektif sekaligus menjaga kulit tetap terhidrasi dan tidak mengganggu skin barrier. Nah untuk menjaga skin barrier, saya selalu pakai MS GLOW biome and barrier," ujarnya.Selain itu, ia juga menyebutkan ketika melakukan perjalanan atau traveling, kuncinya adalah praktis! Pastikan skincare yang dibawa compact antara ukuran, bentuk dan manfaatnya. Seperti Pembersih wajah, pelembap bibir serta pelembap kulit sekaligus sunscreen, bisa jadi barang wajib yang harus dibawa," tutup Shandy.