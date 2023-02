Survei: Gen Z Lebih Memilih Skincare yang Aman dan Berkualitas daripada Hasil Instan

(C-You on The Bright Side Brightening Serum Kaila. Foto: Dok. Kaila)

Berdasarkan hasil survei Sociolla tahun 2022 yang melibatkan 400 konsumennya, sebanyak 77 persen wanita Indonesia cenderung memilih produk yang mengedepankan kualitas dan keamanan produk.Hal ini menunjukan bahwa wanita Indonesia yang menggunakan skincare bukan lagi mencari produk dengan hasil yang instan melainkan produk yang memiliki kualitas terbaik serta aman digunakan untuk kulit. Bahkan, produk yang mereka pilih pun harus disertai label pengujian BPOM dan HALAL.Melihat fenomena tersebut, Kaila sebagai merek kecantikan lokal menjawab permintaan konsumen dengan menghadirkan produk yang telah teruji klinis dan transparan terhadap semua kandungan serta klaim yang diberikan.Dalam rangka memperkenalkan rangkaian produk skincare yang berkualitas, Kaila melakukan rebranding dengan mengusung konsep baru yaitu Fun, Modern and Powerful. Selain itu, Kaila juga mengusung slogan Smart Skincare for Your Real Skin yang didukung tiga pilar yaitu; Skininteligent ingredients, diformulasikan dengan smart ingredients yang dapat bekerja efektif tepat pada sel kulit yang bermasalah.Serta, Skinminimalism product, terdiri dari rangkaian produk yang praktis dan tidak melibatkan banyak tahapan penggunaan. Juga, Real product’s claim, yakni klaim setiap produk berdasarkan data uji klinis yang telah dilakukan dan hal tersebut dicantumkan secara transparan di kemasan produk.Margaretha Naomi selaku Brand Manager Kaila menyebutkan salah satu smart ingredients yang menjadi unggulan adalah X50 Pure White™ dengan konsep Drone Technology yang ada di dalam produk Kaila C-You on The Bright Side Brightening Serum."Drone Technology bekerja bagaikan drone yang mampu melihat sel kulit yang bermasalah dan bekerja tepat sasaran. Sehingga membantu kulit tampak terlihat lebih cerah, noda bekas jerawat dan flek hitam memudar," tuturnya.Selain itu, rangkaian smart skincare dari Kaila sudah teruji klinis efektif berdasarkan uji In Vivo dan In Vitro yang telah dilakukan. In Vivo dan In Vitro yaitu uji yang dilakukan dengan self-testing dan lab testing. Hasil maksimal di kulit sudah dapat dilihat dengan penggunaan skincare Kaila secara konsisten selama 28 hari."Kami melihat saat ini konsumen terutama generasi Z sudah mulai aware dengan pemilihaningredients di dalam sebuah produk. Oleh sebab itu, Kaila hadir untuk memberikan sebuahproduk yang berkualitas, bukan hanya memberikan hasil yang efektif di kulit namun juga amanuntuk digunakan sehari-hari. Skincare Kaila juga menawarkan manfaat yang sesuai denganklaimnya karena kandungan didalamnya kami informasikan secara transparan yang didukungdengan data uji klinis dan dermatologi," tutup Margaretha.