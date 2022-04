Hindari Rambut Rontok dan Kulit Berjerawat dengan Sarung Bantal Sutra

(FIR)

Sarung bantal yang terbuat dari bahan katun merupakan bahan yang paling umum digunakan, namun ternyata sarung bantal berbahan katun bisa menjadi pemicu munculnya gangguan pada kulit dan rambut.Untuk itu, kamu bisa mencoba beralih menggunakan sarung bantal dari bahan sutra. Beralih dari sarung bantal katun ke sutra tidak hanya menyenangkan secara estetika, mengingat tampilannya yang cantik dan mewah, tetapi itu juga dapat memberikan manfaat besar bagi rambut dan kulit."Sarung bantal katun dapat menyebabkan gesekan yang menyebabkan lipatan dan kerutan pada kulit. Kain yang lebih lembut seperti sutra dapat menghilangkan gesekan untuk mengurangi kerutan dalam jangka panjang," kata Joshua Zeichner, MD, direktur penelitian kosmetik dan klinis di bidang dermatologi di Mount Sinai Hospita, New York.Menghabiskan 6-8 jam setiap hari pada sarung bantal katun, dapat menciptakan lingkungan yang sempurna untuk peradangan kulit, kerutan, dan rambut rusak.“Jika kamu membandingkan sutra dengan kain katun, kain katun bertindak sebagai penyerap, menarik kelembapan dari kulit dan rambut,” kata Michelle Henry, MD FAAD, pendiri dan pemilik Skin & Aesthetic Surgery of Manhattan di New York City.“Lebih jauh lagi, hal itu dapat menyerap kelembapan dari kulit dan membuatnya menjadi tempat berkembang biak yang potensial bagi pertumbuhan bakteri," terangnya.Dan untuk rambut, jika kamu menggunakan sarung bantal dari bahan sutra akan lebih lembut bagi rambut untuk bebas bergerak. Karena, menurut David Adams, kepala colorist dan trichologist, tekstur sutra yang lembut dan halus, hampir tidak ada gesekan yang tercipta.Lebih sedikit gesekan berarti lebih sedikit adanya kusut, lebih sedikit keriting, dan lebih sedikit ujung bercabang. Dan tentunya, kamu menghabiskan waktu yang cukup banyak ketika sedang tertidur, sehingga memilih bantal yang tepat menjadi hal yang harus diperhatikan.