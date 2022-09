Beauty Hacks: 5 Cara Mudah Menutupi Bekas Jerawat

1. Bersihkan dan lembapkan wajah

2. Aplikasikan face primer

3. Pilih concealer yang tepat

(Mengingat ada bekas jerawat, sebaiknya gunakan brush untuk mengaplikasikan foundation, khususnya stippling brush. Foto: Ilustrasi. Dok. Freepik.com)

4. Aplikasi untuk menutupi bekas jerawat

5. Gunakan liquid foundation

(yyy)

Jerawat merupakan salah satu masalah kulit yang sangat menganggu penampilan. Bukan cuma jerawat baru, bekasnya pun sering kali membuat jengkel ya!Selain melakukan perawatan dengan menggunakan skincare , pemakaian make up juga menjadi salah satu andalan untuk menutupi jerawat. Apalagi, ketika kita ingin menghadiri acara tertentu dan bertemu dengan banyak orang. Tentu, rasanya ingin jerawat-jerawat ini hilang dalam sekejap. Concealer menjadi produk make up penyelamat untuk menutupi berbagai noda di wajah, termasuk bekas jerawat. Nah, agar hasilnya optimal, kamu perlu mengikuti cara yang tepat dalam pengaplikasian concealer, karena jika dilakukan asal justru membuat jerawat makin meradang.Berikut lima langkah mudah menutupi jerawat dengan make up dilansir dari L'oreal Paris!Sebelum menggunakan make up apa pun, kamu wajib membersihkan wajah dan memakai pelembap. Pasalnya, kulit yang berminyak atau sensitif tetap membutuhkan pelembap, maka pastikan kamu memilih pembersih dan pelembap yang sesuai dengan jenis kulit.Primer penting untuk membuat kulit sebagai kanvas yang baik untuk aplikasi make up. Penggunaan primer membuat penggunaan concealer jadi lebih mudah, serta memastikan concealer tidak creasing dan tidak cepat luntur.Karena concealer dijadikan sebagai cara menutupi bekas jerawat, jadi sangat penting untuk memilih produk yang warnanya sesuai dengan warna kulit. Perhatikan juga teksturnya. Pilih concealer yang memiliki tekstur kental untuk mendapatkan coverage tinggi yang sempurna.Mulailah dengan mengaplikasikan concealer langsung di atas bekas jerawat atau tonjolan jerawat, cukup setitik terlebih dulu. Baurkan concealer menggunakan spons atau jari. Jika kurang menutupi, kamu bisa tambahkan aplikasi concealer.Untuk mendapatkan hasil yang tampak natural, tepuk-tepuk area tempat aplikasi concealer dengan tisu. Teknik ini dapat membantu meratakan dan menyamarkan garis batas aplikasi concealer sehingga kulit terlihat flawless.Setelah memastikan concealer terpulas dengan rapi, waktunya menyempurnakan tampilanmu menggunakan liquid foundation. Foundation cair dapat memberi coverage tinggi dengan ketahanan sampai 24 jam!Mengingat ada bekas jerawat, sebaiknya gunakan brush untuk mengaplikasikan foundation, khususnya stippling brush. Aplikasikan foundation dengan gerakan memutar agar hasilnya merata serta tidak menghapus concealer yang sudah dipulaskan sebelumnya.