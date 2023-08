Kisah 3 Brand Lokal yang Kecipratan Suksesnya Film Barbie

(FIR)

Netizen Indonesia patut bangga, karena kesuksesan Film Barbie juga dirasakan brand-brand lokal. Seperti tren penjualan online produk-produk yang berkaitan dengan Barbie™ melalui Tokopedia."Kami mencatat adanya peningkatan transaksi lebih dari 2 kali lipat, dibandingkan rata-rata transaksi harian sepanjang 1 Mei-20 Juli 2023, pada puncak kampanye online Tokopedia bersama Mattel (perusahaan bidang manufaktur mainan dan hiburan multinasional penghasil produk Barbie™) 21 Juli 2023 lalu,” ungkap Corporate Affairs Lead Tokopedia, Antonia Adega.Melalui kampanye bersama Mattel, Tokopedia memberikan panggung khusus kepada sejumlah brand lokal yang memiliki kolaborasi spesial dengan Barbie™. Seperti ESQA Cosmetics, SOVLO dan Day and Night, untuk menjangkau pasar yang lebih luas."Tokopedia sangat mengapresiasi brand lokal yang senantiasa berinovasi dan berkolaborasi, serta menginspirasi lebih banyak pelaku usaha di Indonesia untuk terus maju bahkan setara dengan brand kelas dunia,” jelas Antonia.ESQA Cosmetics, salah satu brand lokal kecantikan di Tokopedia, didirikan oleh Kezia Trihatmanto dan Angelina Cindy pada tahun 2016. Kezia meninggalkan pekerjaannya sebagai akuntan selebriti Hollywood untuk kembali ke tanah air demi mengejar passion di bidang kecantikan. Bersama Angelina, Kezia memulai dan membangun brand lokal kecantikan vegan pertama di Indonesia."Saat itu, belum ada brand kecantikan buatan Indonesia yang mengusung konsep vegan. Akhirnya, kami memanfaatkan opportunity ini dengan membangun ESQA. Produk ESQA tidak memiliki unsur hewani apa pun dan ramah bagi kulit sensitif,"Setiap produk ESQA tidak mengandung paraben, triclosan, sodium lauryl sulfate (SLS) dan gluten. Produk kami telah melalui uji klinis dermatologi,” kata Co-founder and CPO ESQA Cosmetics, Kezia Trihatmanto."ESQA selalu mengusung pemberdayaan perempuan, maka hampir seluruh karyawan ESQA adalah perempuan. Kami juga terus berupaya menghadirkan produk kecantikan yang inklusif untuk segala umur dan seluruh warna kulit perempuan Indonesia agar mereka makin percaya diri,” tambah Kezia.Koleksi spesial Barbie™ x ESQA berupa cream blush sekaligus contour, lip stain dan eyeshadow. Di situ, Pembeli bisa mendapatkan produk kolaborasi Barbie™ x ESQA lewat Tokopedia."Melalui produk ini, kami ingin menginspirasi setiap perempuan agar menjadi pribadi yang kreatif dan percaya diri, serta berani mengeksplorasi berbagai hal,” ujar Kezia."ESQA mencatat ada kenaikan transaksi hampir 1.5 kali lipat di Tokopedia sejak peluncuran produk kolaborasi Barbie™ x ESQA," sambungnya.SOVLO merupakan salah satu brand lokal di Tokopedia, yangmenghasilkan produk fesyen warna-warni bertema positif, mulai dari pemberdayaan perempuan, kebudayaan lokal, pahlawan tanah air dan masih banyak lagi."Awalnya, SOVLO hanya memproduksi souvenir lokal untuk kegiatan pernikahan dan kebutuhan perusahaan, namun pandemi COVID-19 pada tahun 2020 lalu nyaris mengakhiri usaha kami. Sementara ada puluhan karyawan di SOVLO, dimana setengahnya adalah penjahit dan hampir semua merupakan kepala keluarga,” jelas CEO and Founder SOVLO, Lidya Valensia Lyanto."Akhirnya, kami mengubah strategi bisnis dan memanfaatkan Tokopedia. Setelah bergabung dengan Tokopedia, penjualan produk SOVLO melejit sehingga karyawan yang kami rumahkan sebelumnya bisa kami berdayakan kembali," terangnya.Menurut Lidya, Tokopedia bahkan berkontribusi sekitar 70% dari keseluruhan penjualan online Sovlo. Untuk menghasilkan berbagai jenis produk fesyen, mulai dari atasan, dress, tas, aksesoris dan masih banyak lagi, kami banyak menggandeng ilustrator lokal,” kata Lidya.SOVLO juga menjalin kerja sama dengan perusahaan multinasional Barbie™ untuk menghadirkan koleksi spesial ‘Summer Dreams’ yang bisa didapatkan melalui Tokopedia."Koleksi Barbie™ x SOVLO berupa kemeja, outer dan tas ini memiliki pola yang kaya dengan corak abstrak dan cerah. ‘Summer Dreams’ juga merupakan bentuk apresiasi kepada para gadis kecil imajinatif yang telah tumbuh menjadi sosok perempuan mandiri dan percaya diri," tambah Lidya.Contoh brand lokal fesyen lainnya di Tokopedia adalah Day and Night. Usaha ini yang didirikan oleh kakak-beradik Yelly Lumentu dan Konny Lumentu pada tahun 2012. “Sejak kecil, kami sudah tertarik dengan bidang seni, khususnya fesyen. Ibu dan nenek kami merupakan penjahit, sedangkan kakek kami seorang pelukis jalanan,” jelas Co-founder and Designer Day and Night, Yelly Lumentu.Day and Night menghadirkan beragam produk fesyen–mulai dari atasan, bawahan, luaran dan dress–yang inklusif agar perempuan Indonesia dengan segala bentuk tubuh bisa makin percaya diri. “Dalam menghasilkan berbagai produk fesyen, kami dibantu oleh 10 penjahit lokal yang didominasi oleh perempuan,” kata Yelly.Day and Night adalah brand lokal di Tokopedia yang juga berkolaborasi dengan Barbie™. “Lewat kolaborasi ini, kami menghadirkan koleksi, seperti Day and Night x Barbie™ the Movie, Day and Night x Barbie™ Dreamhouse dan Day and Night x Barbie™ Limitless. Kami berharap koleksi-koleksi ini menginspirasi lebih banyak perempuan untuk bebas berekspresi tanpa batas,” ujar Yelly.Day and Night pun rutin mengikuti kampanye di Tokopedia, seperti Women in Style hingga Tokopedia Fashion Week. “Berkat Day and Night, SOVLO dan pelaku usaha fesyen lokal lainnya, fashion menjadi salah satu kategori produk yang paling diburu masyarakat Indonesia lewat Tokopedia pada semester I 2023,” tutup Antonia.