5 Tips Make Up Tahan Lama dan Tidak Mudah Luntur saat Lebaran

1. Pastikan wajah bersih dan terhidrasi

2. Pilih make-up yang sesuai dengan kulit

3. Gunakan primer

4. Pakai produk make-up yang waterproof

5. Pakai bedak

6. Semprot setting spray

(SUR)

Jakarta: Setelah menjalani puasa selama sebulan, momen Lebaran 2023 akhirnya tiba. Setiap perempuan pastinya ingin tampil maksimal dengan make-up yang awet dan tidak mudah pudar.Namun, kondisi cuaca panas ditambah banyaknya aktivitas membuat kulit jadi cepat berminyak dan kusam. Akibatnya, make-up di wajah jadi mudah pudar dan luntur.Kamu tentu tidak ingin kejadian seperti itu terjadi di momen spesial ini bukan? Sobat perlu melakukan beberapa hal untuk menjaga make-up tetap awet seharian.Merangkum dari berbagai sumber, berikut tips make up lebaran anti pudar yang bisa diterapkan:Pastikan untuk membersihkan wajah terlebih dahulu sebelum mengaplikasikan riasan ke kulit wajah. Mencuci muka sangat penting untuk membersihkan kulit dari berbagai kotoran dan minyak yang menempel di wajah.Setelah membersihkan wajah, jangan lupa untuk menggunakan skincare agar kulit tetap terhidrasi. Kamu dapat menggunakan toner dan pelembab serta masker wajah untuk memastikan wajah tak kering.Gunakanlah skincare yang sesuai dengan tipe kulit Anda. Pastikan kulit Anda tidak terlalu kering atau basah sebelum memulai make-up. Pasalnya, kulit yang terlalu kering akan membuat produk make-up sulit diaplikasikan dan di-blend di wajah.Sementara itu, kulit wajah yang terlalu basah akan membuat hasil riasan jadi mudah bergeser atau luntur. Sobat juga sebaiknya tak langsung mengaplikasikan make-up setelah menggunakan produk pelembap. Sebaiknya tunggu sejenak hingga produk menyerap. Nah, setelah itu kamu baru boleh mengaplikasikan make-up ke wajah. Dengan mempersiapkan kulit dengan baik, maka riasan kamu juga akan terlihat lebih maksimal, mulus, dan tahan lama.Gunakanlah primer terlebih dahulu untuk mengunci kelembapan pada kulit. Sehingga, primer dapat mencegah foundation atau produk make-up lainnya meresap ke dalam kulit dan membuat kulit justru bermasalah.Primer dinilai sebagai kunci utama agar make-up bisa bertahan lama. Tak hanya itu, primer juga mampu menciptakan kanvas yang halus pada kulit sehingga hasil makeup terlihat lebih mulus dan sempurna.Sobat juga tidak perlu menggunakan primer yang terlalu banyak. Cukup seukuran biji kacang saja untuk seluruh area wajah.Selain itu, pilihlah primer yang sesuai dengan jenis kulit Anda agar hasil riasan tampak lebih maksimal. Kamu juga dianjurkan untuk menggunakan primer khusus mata agar riasan di area tersebut dapat tahan lebih lama.Gunakan produk dengan formula waterproof atau antiair agar make-up tahan lama dan tidak mudah pudar. Make-up jenis ini tahan air dan anti keringat sehingga membuat hasil riasan lebih kuat dan awet.Kamu dapat memilih eyeliner dan mascara yang waterproof agar hasil make-up pada mata tidak mudah luntur dan bergeser.Bedak menjadi salah satu produk yang memainkan peran penting dalam make up. Bedak berfungsi untuk menyempurnakan make-up, menutupi kekurangan kulit, membuat warna kulit terlihat lebih netral, dan membantu mengikat minyak yang berlebihan pada kulit.Maka dari itu, jangan lupa untuk menggunakan bedak setelah mengaplikasikan seluruh produk make-up pada wajah. Namun, sebelum itu penting untuk memilih bedak yang cocok dengan tipe kulit agar make up tidak mudah pudar.Untuk kamu yang memiliki tipe kulit kering, lebih baik menggunakan bedak padat untuk mencegah make up cepat pudar. Sementara itu, bagi yang jenis kulitnya minyak disarankan untuk menggunakan bedak tabur.Bedak tabur dinilai dapat menempel lebih baik di kulit berminyak dan bisa membantu menyerap minyak yang berlebihan. Sobat Medcom juga bisa mengaplikasikan lapisan bedak pada zona T wajah (bagian dahi dan hidung) yang merupakan area produksi minyak terbanyak.Terakhir, kamu bisa menggunakan setting spray untuk mengunci hasil makeup. Produk ini digunakan setelah produk make-up yang ingin kamu aplikasikan sudah lengkap, mulai dari foundation, bedak, concealer, contour, hingga blush on.Jangan lupa untuk menggunakan produk setting spray yang sesuai dengan tipe kulit agar make-up yang telah diaplikasikan tetap awet selama berjam-jam.Nah, itulah 5 tips make-up Lebaran anti pudar dan tahan lama yang bisa kamu ikuti. Semoga bermanfaat dan selamat Lebaran!