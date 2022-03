Ketika Jamur Jadi Tren Bahan Perawatan Kulit

(Menurut JDD, jamur shiitake bersama dengan jamur reishi mengandung anti-iritasi dan antioksidan yang dapat merangsang proses pembaruan alami kulit. Foto: Ilustrasi/Pexels.com)

Anti-aging

Tekstur kulit

Warna kulit

Menjaga kelembapan

(TIN)

Mungkin kita hanya mengenal jamur sebagai topping pizza yang populer atau isian dari sup krim ayam. Padahal, jamur dapat menjadi sebagai jenis bahan yang berbeda. Untuk bahan perawatan kulit!Percaya atau tidak, bahan ini bisa bermanfaat di lebih banyak tempat selain di dapur. Dan rasanya, kamu harus tahu detailnya seperti apa!Mungkin tidak menyadarinya, tetapi jamur telah mendapatkan nama yang cukup terkenal di dunia perawatan kulit. Bahkan, mungkin sudah ada produk dalam rutinitas perawatan kulit Anda yang mengandung jamur.Tapi, kok bisa ya, jamur ditambahkan sebagai produk perawatan kulit ? Sebagaimana telah dikutip dari Loreal Paris USA, sebuah studi dari Molecular Diversity Preservation International (MDPI) menyebutkan bahwa beberapa jenis jamur tergabung dalam krim topikal, losion, salep, serum, dan sediaan wajah sebagai bahan kosmetik.Shiitake, reishi, dan portobello hanyalah tiga dari banyak jamur populer yang digunakan dalam perawatan kulit, menurut MDPI. Berikut manfaat jamur pada produk perawatan kulit.Salah satu masalah kulit yang paling populer pada fakta kehidupan adalah penuaan kulit. Solusinya, pelembap dan serum antipenuaan, dapat membantu mengurangi penampilan yang tak terhindarkan. Dan jamur mungkin bisa membantu.Bagaimana? Menurut MDPI, berbagai zat yang diekstraksi dari jamur—termasuk ceramide, lentinan, schizophyllan, asam lemak Omega-3, 6, dan 9, karotenoid, dan resveratrol, memiliki sifat antioksidan kuat, yang sering digunakan dalam upaya mengatasi masalah kosmetik seperti garis halus, kerutan, nada tidak rata, dan tekstur.Jamur shiitake, khususnya, telah dipelajari untuk sifat antipenuaan mereka. Journal of Drugs in Dermatology (JDD) menyatakan bahwa kompleks shiitake alami dapat membantu mengatasi aktivitas elastase, yang dapat mengurangi elastin dan membahayakan integritas kulit.MDPI mencatat bahwa jamur shiitake sendiri memiliki beberapa aplikasi dalam kosmetik, termasuk digunakan sebagai exfoliant karena dapat mendorong pembaruan kulit lebih cepat.Menurut JDD, jamur shiitake bersama dengan jamur reishi juga mengandung anti-iritasi dan antioksidan, termasuk polisakarida, triterpen, protein, lipid, fenol, dan serebrosida. Semua ini dapat merangsang proses pembaruan alami kulit dan membantu memperbaiki tekstur kulit.Jamur dalam produk perawatan kulit dapat membantu memperbaiki warna kulit yang tidak merata. MDPI mencatat bahwa asam kojic, senyawa fenolik yang biasa ditemukan di beberapa jamur, berguna sebagai pencerah kulit alami dan telah ditambahkan ke krim, losion, dan serum untuk membantu mengatasi bintik-bintik penuaan dan insiden perubahan warna yang terisolasi.Ekstrak jamur sering disebut-sebut sebagai antioksidan kuat dan pelembap alami. Pasalnya mereka dapat menawarkan serangkaian nutrisi yang dapat diserap yang sedikit berbeda dari bahan-bahan khas lainnya seperti vitamin C dan vitamin E.Tren perawatan kulit jamur tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Karena mereka dapat melakukan segalanya mulai dari iritasi yang menenangkan hingga memberikan hidrasi dan menawarkan manfaat anti-inflamasi dan antipenuaan. Jadi, hampir semua orang dapat memperoleh manfaat dari ekstrak jamur.