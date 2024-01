Penuh Sparkle, Frank & co. Gaet Desainer Monica Ivena Rilis Love Poetry Collection

Hadir dalam jumlah koleksi 5 couple ring dan 3 promise ring

(FIR)

Mengawali tahun baru dengan penuh kemilau, Frank & co. meluncurkan koleksi perhiasan berlian terbarunya, Love Poetry Collection. Hal ini sebagai hasil kolaborasi dengan desainer fesyen terkenal Indonesia, Monica Ivena.Pada kolaborasi kali ini, Frank & co. melakukan inovasi dengan berkolaborasi dengan Monica Ivena untuk mempersembahkan perhiasan berlian. Perhiasan ini menitikberatkan pada perasaan cinta yang mendalam dan personal layaknya sebuah puisi.Monica Ivena adalah seorang perancang busana asal Indonesia yang telah berkarier selama lebih dari 10 tahun. Ia menciptakan beberapa karya yang dipakai oleh selebriti Indonesia dan dunia, termasuk Taylor Swift dan Khloe Kardashian.Gaya unik Monica Ivena terlihat dalam desainnya yang feminim, penuh detail, dan menyelipkan sentuhan whimsical. Sebagai wanita yang empowered, desainnya mencerminkan keaslian dan keunikan.Ferdy Felano selaku General Manager Frank & co. mengatakan koleksi ini merupakan paduan antara desain Monica Ivena yang khas. Whimsical tetapi elegan dan penuh detail, dengan craftsmanship serta material dari Frank & co. yang menghasilkan perhiasan yang timeless dan berkualitas."Paduan ini disatukan dengan nilai filosofis yang menghadirkan representasi dari emosi serta perjalanan cinta tiap pasangan yang unik layaknya puisi cinta yang mendalam dalam bentuk Couple Ring & Promise Ring," kata Ferdy dalam konferensi pers peresmian koleksi Frank & co. x Monica Ivena.Menurut Monica Ivena, koleksi ini merupakan perayaan dan ungkapan kisah cinta dari perjalanan cinta setiap pasangan. Love Poetry menggambarkan emosi cinta yang dirasakan ketika melihat orang yang dicintai, dan membuka mata serta hati pada cara kita untuk hidup.Baca juga: 5 Jenis Perhiasan Bertumpuk Ini Bikin Kamu Terlihat Trendi dan Elegan "Desain yang saya tuangkan, dipadu dengan craftsmanship yang unggul dari Frank & co., menjadi kombinasi istimewa yang menjadikan koleksi ini personal dan meaningfull, juga elegan dan timeless," jelas Monica Ivena.Pada koleksi ini, Monica Ivena mengedepankan warna berlian pink dan blue sapphire. Pun, pada perhiasaan cincin ini, digunakan teknologi CNC yang membuat bentuk tiap perhiasannya rapi dan presisi.Kolaborasi ini mengangkat "Couple Ring", bukan "Wedding Ring" atau“Engagement Ring”. Hal ini karena setiap tahap dalam perjalanan cinta layak dirayakan, seperti saat seseorang menyadari perlunya mengalahkan ego untuk suatu kemenangan bersama.Saat seseorang melepaskan ketakutannya dan menempatkan orang yang dicintainya di urutan pertama. Ataupun saat seseorang memiliki keberanian untuk membuka vulnerability-nya kepada orang yang dicintainya.Couple Ring di Love Poetry Collection terdiri dari Amorem, Amare, Prismata, Fidelis, dan Marea, serta Promise Ring yang terdiri dari Amorem, Prismata, dan Fidelis, yang masing-masingnya memiliki kisah serta puisinya sendiri, yang bisa dipilih oleh para pasangan sesuai dengan kisah perjalanan cinta yang paling mewakilinya.Uniknya, koleksi ini memiliki lambang sparkle di dalam atau luar cincin. Ini adalah permintaan dari Monica Ivena, sebagai salah satu ciri khasnya. Menurutnya, Monica Ivena melambangkan sparkle pada setiap desain yang dibuat."Jadi, lambang x di Frank & co. x Monica Ivena itu bukan sembarang. Artinya memang sparkle, melambangkan Monica Ivena sekali. Sparklenya juga ada di cincin, bagian dalam atau luar cincinnya," imbuh Tanya Alissia, Merchandise Director Central Mega Kencana.Perhiasaan ini bisa didapatkan dengan harga mulai dari Rp12 juta rupiah di seluruh lokasi Frank & co. Perhiasan ini cocok sekali bagi Sobat Medcom yang ingin mencari cincin tunangan atau pernikahan.