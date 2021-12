Mudah, Ini 5 Cara Menghilangkan Jerawat Secara Alami

1. Tea tree oil

Ilustrasi tea tree oil untuk menghilangkan jerawat secara alami. Pexels.

2. Gel lidah buaya

3. Madu

Madu juga bisa digunakan untuk menghilangkan jerawat secara alami. Pexels.

4. Lemon

5. Baking soda

(CIN)

Jakarta: Jerawat menjadi masalah kulit yang cukup umum terjadi pada seseorang, terlepas dari usia dan jenis kelamin. Lantas adakah cara untuk menghilangkan jerawat secara alami?Kebanyakan orang mungkin akan mencoba obat jerawat yang tidak diresepkan dokter. Misalnya, losion, gel, sabun pembersih, hingga krim penghilang jerawat.Kasus coba-coba obat jerawat ini malah bisa membuat jerawat semakin mengganas. Sebab, beberapa kandungan aktif pada obat jerawat belum tentu cocok dengan kondisi wajah Anda. Lebih baik simak 5 cara menghilangkan jerawat secara alami dan mudah ini:Bahan alami yang sering dipakai untuk menghilangkan jerawat adalah minyak pohon teh (tea tree oil). Tea tree oil sudah dikenal sejak lama sebagai obat alami penghilang jerawat.Tea tree oil memiliki sifat antibakteri yang dapat membunuh bakteri penyebab jerawat. Hal ini dibuktikan melalui penelitian dari The Australasian Journal of Dermatology. Penelitian menunjukkan bahwa kulit dengan jerawat ringan hingga sedang terlihat membaik setelah dioles dengan minyak pohon teh.Tea tree oil juga tidak menimbulkan efek samping serius. Meski begitu, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk memastikan apakah minyak pohon teh dapat digunakan untuk mengobati jenis jerawat lainnya.Gel lidah buaya juga diketahui dapat membantu menghilangkan, mengurangi peradangan, dan mempercepat penyembuhan luka akibat jerawat. Menurut penelitian yang diterbitkan di Indian Journal of Dermatology, kandungan lupeol, asam salisilat, urea nitrogen, dan fenol dalam lidah buaya menghambat bakteri penyebab jerawat.Gel lidah buaya juga bisa digunakan ke kulit tanpa campuran apa pun atau berbarengan dengan obat jerawat lainnya. Meski begitu, Anda tetap harus berkonsultasi dengan dokter jika ingin menggunakan lidah buaya bersama obat jerawat.Baca: Cara Menghilangkan Jerawat Dalam Semalam, Adakah? Ternyata madu tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan, namun juga dapat menghilangkan jerawat. Madu, terutama jenis madu manuka, mengandung antioksidan yang dapat meredakan proses peradangan jerawat.Selain itu, madu dapat membantu membersihkan kotoran yang menyumbat pori dan menjaga kelembapan kulit. Terlebih sifat antimikroba dalam madu cukup berguna dalam mempercepat proses penyembuhan jerawat.Bahan alami lainnya yang dapat menghilangkan jerawat, yakni lemon. Kandungan asam di dalam lemon dinilai efektif mengobati jerawat karena dapat membersihkan kotoran pada pori.Caranya sangat mudah. Anda harus memotong lemon menjadi dua bagian. Kemudian, gosokkan buah berwarna kuning ini ke daerah kulit yang berjerawat. Jika kulit Anda sensitif, sebaiknya potong lemon dalam ukuran kecil dan gunakan secukupnya.Tidak hanya digunakan untuk membuat kue, baking soda juga berguna untuk menghilangkan jerawat secara alami. Baking soda memiliki sifat antibakteri dan antiperadangan yang mampu menyerap minyak di kulit dan mempercepat penyembuhan.Walau begitu, penggunaan baking soda pada kulit bisa menyebabkan iritasi, kemerahan, hingga membuat kulit kering. Setelah membilas kulit yang diolesi baking soda, disarankan agar selalu menggunakan pelembap demi menjaga kelembapan kulit.Itu lah 5 cara menghilangkan jerawat secara alami. Selain kelima bahan alami itu sebetulnya ada banyak bahan alami lainnya yang bisa digunakan untuk mengempeskan jerawat. Seperti minyak kelapa, tomat, timun, kantong teh hijau, kayu manis, dan putih telur.Baca: Ini Produk Perawatan Kulit untuk Mengurangi Peradangan dan Kambuhnya Jerawat