Buka Gerai Pertama di Indonesia, Foot Locker Gandeng Seniman Mural Darbotz

Foot Locker resmi membuka gerai pertamanya di Indonesia. Peritel sneaker asal Amerika ini langsung membuka dua gerai sekaligus.Foot Locker sebelumnya sudah memiliki 3.000 jaringan ritel yang tersebar di 28 negara. Di Indonesia, mereka bekerjasama dengan PT MAP Aktif Adiperkasa membuka Power Store-nya di Senayan City. Sedangkan Core Store-nya berlokasi di pusat perbelanjaan Pondok Indah Mall 3.Gerai ini diharapkan bisa menjadi pusat budaya sneaker, seni, musik, dan olahraga di Indonesia. Mereka ingin memberikan anak-anak muda memenuhi gaya hidup dengan memakai produk sneaker terbaik dunia seperti Nike, Adidas, Converse, New Balance, Puma, dan lainnya."Power Store" Foot Locker Senayan City yang terletak di lantai 1 dilengkapi dengan area Foot Locker for her dan Kids Foot Locker sehingga membuatnya bisa melayani seluruh keluarga.Foot Locker menggandeng local street artist Darbotz untuk memberikan sentuhan artistiknya ke dalam elemen visual di gerai mereka yang ada di Senayan City. Mereka juga bekerjasama dengan salah satu street photographer paling berpengaruh di Indonesia yaitu Bill Satya."Kami berkomitmen untuk membawa kecintaan kami pada sneaker dan pengalaman pelanggan yang tak tertandingi kepada komunitas di seluruh dunia. Pembukaan dua gerai baru ini merupakan tonggak penting dalam kemitraan kami dengan MAPA dan salah satu yang kami nantikan untuk dikembangkan," kata Scott Martin, Presiden Asia Pacific, Foot Locker.Selain itu, Foot Locker juga meluncurkan situs resmi www.footlocker.id untuk memudahkan akses konsumen dalam berbelanja online. Mereka ingin menginspirasi dan memberdayakan budaya anak muda sehingga Foot Locker Indonesia mendukung dan melibatkan komunitas sneaker, tari, bola basket, dan beberapa komunitas olahraga lokal."Ini merupakan langkah strategis dan selaras dengan misi Foot Locker untuk memperluas dan memperkuat jaringan dalam memasarkan merek-merek sneaker ternama dengan beragam varian produk yang inovatif dan terbaru untuk menjawab kebutuhan pasar lokal Indonesia. Berkolaborasi dengan dua street artist lokal menjadi bukti keseriusan kami menggarap potensi pasar Indonesia dengan berbagai kearifan lokalnya," jelas Nicholas Jones, CEO MAP Aktif.