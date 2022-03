Sukin X Sociolla Hadirkan Recycle Station untuk Budaya Kecantikan Berkelanjutan

(Sukin X Sociolla Recycle Station akan segera tersedia di seluruh 34 Sociolla Stores di Indonesia. Foto: Dok. Sociolla)

1. Collect The Empties

2. Cleanse and Rinse

3. Come and Drop It Off

Awal Januari 2022, Sociolla memperkenalkan langkah besar untuk mengatasi sampah dari produk kecantikan melalui kebijakan zero bubble wrap dan gerakan Waste Down Beauty Up demi mendorong perilaku belanja produk kecantikan yang lebih bertanggung jawab dan ramah lingkungan.Kali ini, perusahaan ritel omnichannel kecantikan terdepan di Indonesia tersebut bekerjasama dengan merek kecantikan Sukin meluncurkan program daur ulang berskala nasional yang bertajuk Waste Down Kindness Up: Sukin x Sociolla Recycle Station, yang didukung juga oleh Waste4Change.Co-Founder & CMO Social Bella Indonesia, Chrisanti Indiana mengatakan Sociolla menyadari kesadaran penggiat kecantikan terhadap isu sustainability kian meningkat. Untuk dapat mengubah kesadaran tersebut menjadi tindakan nyata, mereka membutuhkan dukungan sepenuhnya dari industri kecantikan, termasuk edukasi dan sarana pendukung."Setelah sebelumnya mengadvokasi, mempromosikan, serta membantu pelanggan melakukan pembelian produk kecantikan secara bijak, kini Sociolla akan melanjutkan perjalanan kami untuk membantu para penggiat kecantikan dengan sarana pendukung berupa recycling station. Melalui langkah-langkah kecil dan inovasi ini, bersama-sama kita masing-masing dapat menjadi agen perubahan bagi bumi dan lingkungan," jelas Chrisanti dalam acara peluncuran kampanye Waste Down Kindness Up: Sukin x Sociolla Recycle Station pada Jumat, 4 Maret 2022.Komitmen Sociolla terhadap sustainable beauty turut bersinergi dengan nilai yang dianut Sukin. Sebagai merek yang peduli akan masyarakat dan lingkungan, Sukin berkomitmen untuk memastikan kandungan produk, kemasan, hingga proses produksi dilakukan secara etis dan ramah lingkungan.“Kami harap kolaborasi ini dapat meningkatkan kesadaran para pecinta kecantikan untuk mengimplementasikan 3R, yaitu Recycle, Reduce, Repeat. Memperkuat upaya sustainability kami dalam menyebarkan kebaikan terhadap pelanggan dan bumi yang kita cintai melalui gerakan Waste Down Kindness Up. Sukin pun berharap dapat mengurangi hingga 1 ton limbah produk kecantikan di tempat pembuangan akhir dan juga menggunakan kemasan plastik yang 100 persen hasil daur ulang pada tahun 2025,” ujar Vania Anisya, Brand Manager of Sukin Indonesia.Sukin X Sociolla Recycle Station akan segera tersedia di seluruh 34 Sociolla Stores di Indonesia untuk meningkatkan kembali kesadaran dan mempermudah dalam melakukan implementasi 3R yaitu Recycle, Reduce, Repeat, di kalangan penggiat kecantikan Indonesia.Kedepannya, Recycle Station ini akan menjadi fitur wajib di setiap Sociolla Store baru. Untuk berpartisipasi dalam inisiatif Waste Down Kindness Up: Sukin X Sociolla Recycle Station, berikut langkah-langkah yang dapat dilakukan:Kumpulkan dulu kemasan produk kecantikan dari merek apa pun yang kamu miliki berdasarkan materinya, baik itu plastik, kaca dan lainnya dan mencopot label dari kemasan.Pastikan kemasan produk kecantikan yang akan dikumpulkan untuk daur ulang sudah dicuci terlebih dahulu, kemudian keringkan dengan seksama, dan pastikan tidak ada lagi sisa produk di kemasan.Datangi Sociolla Store terdekat untuk drop off kemasan kosong produk kecantikan yang nantinya akan dikelola oleh mitra kami yaitu Waste4Change. Setiap satu kemasan dapat ditukarkan dengan 5 SOCO Points. Kamu juga bisa menulis harapanmu untuk bumi atau kesan dan pesanmu terhadap program ini melalui sticker cantik yang telah tersedia untuk ditempelkan di Recycle Station yang tersedia.